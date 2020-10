Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Eilenburg sagt Martins-Umzug ab

Der Martinsumzug der Evangelischen Kirche in Eilenburg am 11. November muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Wie Kantorin Lena Ruddies mitteilte, hätten sich die Organisatoren nach einer gemeinsamen Beratung darauf verständigt. Stattfinden soll aber ab 17 Uhr das Martinsspiel in der Stadtkirche. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, kostenlose Teilnahme-Karten können im Gemeindebüro am Nikolaiplatz abgeholt beziehungsweise reserviert werden. Kinder der Rinckart-Singschule treten dabei gemeinsam mit den Musical-Mäusen der Kita St. Marien auf.

Arche-Abend beginnt erst 19 Uhr

Das Mehrgenerationenhaus Arche in Eilenburg präsentiert am Mittwoch ab 19 Uhr die Buchlesung „Leben für die Demokratie“ und ein Gespräch mit Karamba Diaby – dem ersten in Afrika geborenen schwarzen Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

www.arche-eilenburg.de

Eilenburg : Gräben werden gepflegt

Noch bis 28. Februar werden an Gräben in und um Eilenburg Unterhaltungsarbeiten durchgeführt, wird informiert. Das betrifft folgende Bereiche: Teich Pressen, Stadtparkgraben, Graben Papierfabrik (Hainichener Weg), Knatter Wedelwitz, Gräben Bürgergarten, Graben Rietzschke ab Siel parallel zum ehemaligen Bahndamm, nach „Gelbes Wasser“ in Richtung Mulde sowie in Richtung Hainichen (nördlich Damm), Graben Mittelweg, Neuer Graben Bürgergarten, Graben westlich Behlitz. Die Arbeiten werden, wo vorhanden, von öffentlichen Wegen oder vom Gewässerrandstreifen aus ausgeführt. Die Eigentümer oder Pächter werden gebeten, sich zeitnah mit der Stadt in Verbindung zu setzen, sollte es zu Problemen oder Beeinträchtigungen kommen.

Gemäß Wasserrahmenrichtlinie werden Gräben nicht mehr meliorationsartig unterhalten. Es erfolgt eine naturbelassende wechselseitige Böschungsmahd. Sohlkrautung erfolgt lediglich in mit Schilf zugewachsenen Bereichen. Bäume werden nur entnommen, wenn diese ein Abflusshindernis darstellen. Kontakt: Stadtverwaltung – Herr Mönicke 03423 652144; Bauüberwachung – Herr Knoblich 03423 758600

Hubertusmesse in Authausen

Das Kirchspiel Authausen in Zusammenarbeit mit der Authausener Jägerschaft lädt für Sonntag, den 25. Oktober, zur Hubertusmesse nach Authausen ein. Beginn ist um 15 Uhr in der Steinerkeide, teilte der Evangelische Kirchenkreis Torgau-Delitzsch mit. Musikalisch wird die Messe von den Jagdhornbläsern aus Gräfenhainichen umrahmt. Für das leibliche Wohl sorgt die Fleischerei Böttge. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Bei Regen findet die Hubertusmesse nicht statt.

Straßensammlung für den Volksbund

Am Nachmittag des 3. November wird die Bad Dübener Pateneinheit der Unteroffizierschule des Heeres Delitzsch ihre jährliche Straßensammlung anlässlich des Volkstrauertages für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge in der Kurstadt durchführen. Der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge ist ein gemeinnütziger Verein mit humanitärem Auftrag. Die Stadt bittet darum, die Pateneinheit mit einer kleinen Spende zu unterstützen.

Ferienspaß in der Eilenburger Arche

Das Mehrgenerationenhaus Arche in Eilenburg lädt auch in der zweiten Herbstferienwoche zu einem bunten Programm ein. Täglich von 8 bis 18 Uhr können sich Kinder unter anderem auf kreatives Gestalten mit unterschiedlichen Materialien und verschiedenen Techniken freuen. Außerdem sind Tagesausflüge und Aktionen, deren Termine noch nicht genau feststehen, geplant. Wer Interesse hat, schaut vorbei und meldet sich am besten vorher an unter Telefon 03423 604033.

Schätze schätzen in Eilenburg

Ist das Kunst oder kann das weg? Ist der Familienschatz aus dem Keller Kitsch oder wertvoll? Auf Fragen wie diese soll es bald wieder eine Antwort geben, wenn die erfolgreiche Eilenburger Sonntagsschule „Schätze schätzen“ in die nunmehr siebte Runde geht. Begutachtet werden historische Gegenstände oder Kunstobjekte aus Glas, Keramik und Metall aller Art, Gemälde, Grafik, Kleinmöbel, Bücher. Interessenten können am Sonntag, dem 8. November ihre kleinen und großen Kostbarkeiten ins Stadtmuseum Eilenburg bringen und sich überraschen lassen, was die Experten dazu sagen.

Eine Anmeldung im Vorfeld ist zwingend erforderlich. Je Anmeldung können drei Objekte zum Bewerten ins Stadtmuseum mitgebracht werden. Vor Ort sind die üblichen Hygiene- und Verhaltensregeln zu beachten. Mehr Informationen und Anmeldungen unter: Stadtmuseum Eilenburg, Torgauer Straße 40 (Eingang Hirschgasse), 04838 Eilenburg, Telefon: 03423 652222, E-Mail: museum@eilenburg.de, Web: www.kulturunternehmung.de

Von lvz