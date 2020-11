Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen die aktuellen Meldungen aus Eilenburg und Bad Düben.

Neues Jahrbuch der Dübener Heide da

In diesen Tagen erscheint im Bad Dübener Verlagshaus „Heide-Druck“ das neue Jahrbuch der Dübener Heide für 2021. In umliegenden Buchläden sowie direkt im Verlag ist Band 28 der regionalen Publikationsreihe erhältlich. Knapp 100 Seiten ist es dieses Mal stark – ein Muss für Fans der Heimatgeschichte. Das Kalendarium wird in der Ausgabe von Waldarbeit und alten Handwerken in der Dübener Heide begleitet. Der ehemalige Oberförster Dr. Bernd Bendix stellte das Material dazu zusammen. Außerdem beleuchtet Dr. Eberhard Ulm die Historie rund um den Bad Dübener Blücherstein.

Anzeige

Das neue Jahrbuch der Dübener Heide ist erschienen. Quelle: Verlag

Lutz Fritzsche, Chronist der Kurstadt, steuerte zwei Beiträge zur Schießstand-Einweihung der örtlichen Schützen-Gesellschaft und zum Verein Dübener Heide im Jahr 1936 bei. Fritzsches Bad Schmiedeberger Pendant Felix Saul kramte ganz tief im Archiv und bringt dem Leser „Kaiser Karl V. und das Bier in Schmiedeberg“ aus der Mitte des 16. Jahrhunderts näher. Joachim Brinkel erzählt von der „Pestglocke zu Dieben“ und Hans Funk stellt Bezugsscheine und Lebensmittelkarten vor. Als Abschluss schrieb Gerald Schmidt aus Halle über Napoleons Tage in Düben direkt vor der Völkerschlacht.

Koniferen von Kita-Gelände gestohlen

Aus dem Garten der Bummi-Kneipp-Kita in Eilenburg sind am Wochenende zwölf Koniferen ausgegraben und entwendet worden. Die Einrichtung sucht nunmehr nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. „Ist jemandem aufgefallen, dass ein Nachbar neue Koniferen hat? Wir würden uns über Hinweise freuen“, so die Einrichtung. Die Kindertagesstätte Bummi-Kneipp befindet sich im Stadtteil Ost in Eilenburg und gehört zur Volkssolidarität Nordsachsen. Dort können bis zu 241 Kinder betreut werden.

Geänderte Zeiten in der Bibo Bad Düben

In der Bad Dübener Awo-Bibliothek gelten bis voraussichtlich 30. November geänderte Öffnungszeiten: Montag 10 bis 16 Uhr, Dienstag 14 bis 19 Uhr, Mittwoch geschlossen, Donnerstag 14 bis 17 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr. Am Samstag, dem 28. November, ist die Bibliothek von 9 bis 12 Uhr geöffnet. In der Woche vom 16. bis 20. November bleibt die Bibliothek aus betrieblichen Gründen geschlossen. Es besteht auch die Möglichkeit telefonisch einen Termin außerhalb der Öffnungszeiten zu vereinbaren oder sich die Medien innerhalb des Stadtgebiets nach Hause liefern zu lassen.

Martinsspiel in Eilenburg fällt aus

Am 11. November wird es in der Eilenburger Stadtkirche kein Martinsspiel geben, teilte Kantorin Lena Ruddies mit. Die Singschule dürfe wegen Corona nicht proben. „Deshalb ist es schwierig, eine Aufführung zu realisieren. Ich hoffe, dass es bis zum Start der Krippenspiel-Proben wieder erlaubt ist“, so Ruddies.

EWV-Geschäftsstelle ist geschlossen

Die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH bleibt wegen der Corona-Situation geschlossen. Mieter sollten prüfen, ob eine Klärung ihres Anliegens auch per Telefon oder E-Mail bzw. Brief möglich ist. Persönliche Termine sind dienstags von 9 bis 11.30 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr nur nach vorheriger telefonischer Absprache möglich.

Kontakt: Tel.-Nr.: 03423 68160 (nur im Havariefall 0177 6816050)

Markt im Advent: Stadt wartet ab

Mitte November soll gemeinsam mit dem Veranstalter Coex GmbH die Entscheidung fallen, ob es in diesem Jahr in Eilenburg einen Weihnachtsmarkt geben wird oder nicht. Momentan, so Katharina Eidner vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit, seien Märkte dieser Art laut aktueller Corona-Verordnung verboten. Diese gelte vorerst bis Ende des Monats, der Eilenburger Weihnachtsmarkt soll aber erst am dritten Advents-Wochenende vom 11. bis 13. Dezember stattfinden. Umliegende Städte und Gemeinen hatten ihre geplanten Märkte bereits abgesagt.

Von lvz