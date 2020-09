Nachrichten aus Eilenburg und Bad Düben

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Külz-Ring: Erhalt von Büschen gefordert

Die Eilenburger Naturschützerin Uta Strenger hat den Erhalt von Büschen im Zuge der geplanten Umgestaltung des Dr.-Külz-Ringes in Eilenburg gefordert. Dort lebten vier bedrohte Vogelarten, Igel hätten dort ihre Nester. Nach ihrer Auffassung seien in der Stadt schon zu viele Grünflächen im Zuge von Baumaßnahmen weggekommen. Die Planung für den Külz-Ring läuft derzeit. Laut Stadt werde es dort auch Grünbereiche geben.

Anzeige

Eilenburg ohne neue Mobilfunkmasten 5G

In Eilenburg sind bislang keine Mobilfunkantennen für das künftige 5G-Netz geplant. Darüber informierte OBM Ralf Scheler (parteilos). Eine entsprechende Anfrage von Anbietern läge nicht vor. Sollte das zum Thema werden, will die Stadtverwaltung darüber informieren. Die Antennen sind teils umstritten. In Kommunen gibt es oftmals Widerstand.

Weitere LVZ+ Artikel

Mühlstraße ab Montag gesperrt

Die Mühlstraße in Eilenburg wird vom 14. bis 27. September halbseitig zugemacht, weil ein neues Stromkabel verlegt wird. Laut Stadtverwaltung werde dort unter anderem eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet mit Fahrtrichtung von der Bergstraße in Richtung Hainichen.

Versammlung in Eilenburg Ost

Am 17. September findet im Eilenburger Stadtteil Ost die nächste Einwohnerversammlung statt. Los geht es um 18.30 Uhr in der Mensa des Sebastian-Kneipp-Hortes, Uferstraße 25. Gäste müssen sich wegen Corona in ausliegenden Listen registrieren. Für den Bedarfsfall ist auch ein Mund-Nasen-Schutz vorzuhalten.

Friedhofswesen zieht wieder ins Rathaus

Ab dem 28. September wird der Bereich Friedhofswesen wieder im Rathaus der Stadtverwaltung Eilenburg am Marktplatz 1 erreichbar sein. Grund für den Umzug ist eine organisatorische Umstrukturierung in der Verwaltung. Das Büro der Sachbearbeiterin für den Bereich Friedhofswesen ist barrierefrei zu erreichen. Für telefonische Rückfragen steht nach wie vor die Rufnummer 03423 652170 zur Verfügung.

Traktoren zu schnell unterwegs

Traktoren, die die Biogasanlage in Gordemitz ansteuern, sind Beobachtungen von Einwohnern zufolge oftmals zu schnell unterwegs und würden die Wege in Mitleidenschaft ziehen. Entsprechende Wortmeldungen dazu hat es in der jüngsten Gemeinderatssitzung gegeben. Jesewitz’ Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) kündigte nunmehr an, sich mit dem Betreiber der Anlage zu verständigen.

FEZ Hafen: B-Plan wird erstellt

Neuer Anlauf in Sachen Gebiet FEZ Hafen an der Eilenburger Kiesgrube. Mit dem jetzt im Gemeinderat erfolgten Beschluss zur Aufstellung eines B-Planes soll eine planungsrechtliche Sicherung der Strand- und Seenutzung sowie die Verbesserung der touristischen Infrastruktur erreicht werden. So solle der Standort Rudern gefestigt werden: „Es wird wahrscheinlich einen neuen Steg im Ost-Bereich geben“, so Planer Bernd Knoblich. Zudem gehe es um einen Kurzzeit-Campingplatz als Wiese und eine Fläche zur Wochenendhausnutzung für Touristen.

Mockrehna hat einen neuen Friedensrichter

Dieter Jentzsch wird neuer Friedensrichter in Mockrehna. Der Mockrehnaer Elektromeister (Jahrgang 1952) ist CDU-Gemeinderat und seit 30 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Am Dienstag wurde er einstimmig für fünf Jahre gewählt. Stellvertreterin ist die Audenhainerin Marlies Kötting, die nach dem persönlich bedingten Rückzug der langjährigen Friedensrichterin Kathrin Lietz bis 13. Oktober die Geschäfte führt. Ihr Amt antreten werden beide im Oktober, mit der Vereidigung am Amtsgericht Eilenburg.

Schild soll auf Kreuzung hinweisen

An der Kreuzung wird es für Linksabbieger oft kritisch, weil Autofahrer aus Richtung Dorf zu schnell sind. Es habe schon Beinahe-Crashs gegeben, so Hartmut Müller (BI Doberschütz). Ein Hinweisschild „Achtung Kreuzung“ könnte helfen. Gespräche mit der Straßenmeisterei habe es bereits gegeben, so Bürgermeister Märtz.

Von lvz