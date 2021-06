Naturpark Dübener Heide startet mit neuen Angeboten

Bad Düben/Tornau

Der Verein Dübener Heide lädt im Rahmen des Projektes „Erlebnisraum Wald und Garten“ zur Entdeckungsreise ein. Sechs Anbieter haben unter dem Titel „Wald-er-Leben“ Bildungs- und Naturerlebnisangebote entwickelt, für die man sich anmelden kann.

Philosophische Waldspaziergänge mit Carsten Passin

Mit Carsten Passin vom Verein philoSOPHIA in Kemberg geht es auf philosophische Waldspaziergänge. Außerdem unternimmt er Geocaching-Touren zu Wild- und Heilkräutern der Heide. Unterwegs begeben sich die Teilnehmer mit GPS-Gerät oder Handy auf die Suche nach „Caches“, die Infos rund um Wild- und Heilkräuter enthalten.

Wilde Natur erleben mit Udo Reiss

Wald und „wilde“ Natur faszinieren Menschen. Das weiß Waldranger Udo Reiss aus Tornau und veranstaltet das Waldabenteuer-Camp „Wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen“. Die Teilnehmer leben zwei Tage im Einklang mit der Natur, bauen ihr Camp auf, beschäftigen sich mit Nahrung, die man im Wald findet, gehen wandern, führen eine Baummeditation durch.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Waldbaden mit Nico Fliegner

Was es mit Waldbaden, gesunder Waldluft und bewusstem Erleben der Langsamkeit zu tun hat – darum geht es bei Waldbader Nico Fliegner aus Bad Düben. Er zeigt, wie man entspannt, die Sinne schult und Entspannungs- und Atemtechniken anwenden kann. Mit ihm kann man die Sommersonnenwende erleben – abends beim Waldbaden beim „Eintauchen in die Natur – das Waldbaden für Anfänger“.

Rund um Permakulturen mit Paula Passin

Bei Paula Passin in Kemberg geht es um Permakulturen, nachhaltiges und ganzheitliches Gärtnern. Sie geht in einem Workshop den Fragen nach: Was sind Permakulturen? Welche Leitsätze und Prinzipien liegen ihr zugrunde? Wie kann man einen Permakultur-Hausgarten konzipieren, gestalten und erhalten? Was ist ein Waldgarten als ein Beispiel der Umsetzung der Permakultur in die Praxis? Außerdem veranstaltet sie Workshops zum naturnahen Gärtnern.

Stress bewältigen mit Theresa Stadtler-Philipp und Bärbel Pankoke

In der Natur den inneren Kompass finden, das Handwerkszeug für eine wertschätzende Kommunikation kennenlernen oder einfach mal reif für die Heide sein, um Stress besser zu bewältigen: Diesen Themen widmen sich Theresia Stadtler-Philipp und Bärbel Pankoke aus Kemberg. Teilnehmer erhalten das Handwerkszeug, das sie befähigt, mit Konflikten anders umzugehen. Mit Wissensvermittlung in Einzel- und Gruppenarbeit kommen die Teilnehmer sich und ihren Stärken näher.

www.naturpark-duebener-heide.de/wald-er-leben

Von LVZ