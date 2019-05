Durchwehna

Nachdem das traditionelle Naturparkfest im Herzen der Dübener Heide von den Jungen und Mädchen der Naturpark-Kita „Wirbelwind“ aus Pressel eröffnet wurde, gaben die Musiker des Berliner Blasorchesters der Bundespolizei den musikalischen Startschuss. Dann ging es Schlag auf Schlag und die Akteure gaben sich auf dem Festplatz an der Friedrichshütte bei Durchwehna hintereinander weg das Mikrofon in die Hand. Sie boten dem Publikum auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm. Kleiner Wermutstropfen: Die Bühnentechnik spielte nicht ganz so mit, wie sie sollte, wodurch es hin und wieder zur Programmverzögerung kam.

Glück mit dem Wetter

Dafür hatten Veranstalter und Gäste mächtig Glück mit dem Wetter, denn das war wesentlich besser als ursprünglich angekündigt. Auch wenn hin und wieder mal eine dunkle Wolke die Sonne verdeckte und der Wind etwas frisch um die Ecke wehte, blieb es den ganzen Tag über trocken. So konnten die Kremser ihre Runden durch den Wald drehen, die Kinder auf den Ponys reiten, sich am Mal- und Bastelstand kreativ betätigen und in der Hüpfburg toben.

Jedes Jahr wird vom Verein Dübener Heide der von Verleger Alexander Schütz gesponserte Heidepreis verliehen. Der ging am Sonntag an Jürgen Kristin aus Söllichau. Wie Axel Mitzka in seiner Ansprache erwähnte, habe „der Vorsitzende des ortsansässigen Heimatvereins wesentlich zur Einrichtung, Gestaltung und Entwicklung der Heimatstube beigetragen“. Außerdem leiste er als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger und Ortschronist seit Jahrzehnten eine wertvolle Arbeit und trage somit zur Erforschung der Heimatgeschichte bei. Auch Landrat Kai Emanuel, der den Preis gemeinsam mit Alexander Schütz überreichte, dankte für das besondere Engagement des Söllichauers.

Auftritt der Tanzgruppe

Einen Augenschmaus boten die schmucken Mädchen der Tanzgruppe Glaucha-Hohenprießnitz. Sie begeisterten das Publikum mit mehreren Darbietungen. Auch die Kapelle Krach aus Bad Schmiedeberg war mehrmals zu erleben. Und was ist das Naturparkfest ohne den Männergesangsverein Concordia aus Authausen? Mit herrlichen Volksliedern begrüßten die singenden Herren den Mai. Außerdem auf der Bühne: Kids der Naturparkschule Doberschütz mit Naturparkranger Udo Reiß, eine Wolgadeutsche Theatergruppe aus Wolfen und die Schalmeienkapelle aus Lindenhayn.

Rings herum gab es reichlich Speis und Trank und der kleine Bauernmarkt bot heidetypische Produkte an wie Korbwaren, Seife, Honig, Tee, Bücher, Schmuck, Obst, Gemüse und junge Pflanzen für den Garten. Kräuterfrau Dorle Nebelung servierte beispielsweise Brennnesselbrot mit Dinkel, Quark mit Wildkräutern und Möhren-Orange-Suppe.

Von Heike Nyari