Natursportbad in Bad Düben öffnet Kioskbetrieb

Birgit und Werner Schirbel sind gerne mit ihren Fahrrädern in der Dübener Heide unterwegs. Am Feiertag nutzte das Bad Dübener Ehepaar das schöne Wetter zu einer kleinen Runde um die Kurstadt. Am Natursportbad gab es schließlich eine kleine Stärkung.

Kleine Auswahl an Speisen

„Wir haben in der Zeitung gelesen, dass der Kiosk ab sofort wieder geöffnet hat. Und das wollten wir gleich mal ausprobieren“, sagt Birgit Schirbel.

Küchenchef Klaus-Peter Kablau vom Heide Spa empfing mit seinem Team die Gäste. „Wir sind ab sofort wieder für euch da und bieten am Wochenende und an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr eine Auswahl an Speisen und Getränken“, sagte Kablau. Das Angebot reicht von der Currywurst, Pommes über Nudeln mit Tomatensoße bis hin zu Kaffee und Kuchen sowie Eis. Allerdings nur zum Sofortverzehr oder zum Mitnehmen.

Freisitz noch geschlossen

„Die Menschen sind bei den aktuellen Witterungsbedingungen und der Lockerung der Kontaktbeschränkung wieder mehr unterwegs. Und da wollten wir den Menschen die Möglichkeit geben, sich bei uns zu stärken“, sagt Susann Schmieder, Marketingchefin im Heide Spa Hotel & Resort. „Unser Angebot ähnelt der Freibadsaison. Leider muss aufgrund der Vorschriften unser Freisitz noch geschlossen bleiben. Wir hoffen, dass auch hier bald erste Lockerungen in Kraft treten.“

Bad startklar für Saison

Das geschlossene Freibad-Areal zeigt sich für die neue Saison schick herausgeputzt. Doch der Saisonstart zum 1. Mai muss verschoben werden. Wann und ob es dieses Jahr überhaupt losgeht, weiß niemand. „Das Wasser ist eingelassen und unsere Übernachtungshütten startklar“, hofft Susann Schmieder auf bessere Zeiten.

Von Steffen Brost