Bad Düben

Ein kurzes Winken aus dem dunkelblauen VW-Bus, dann gibt Kai Emanuel Gas. Nordsachsens Landrat ist es vorbehalten, gemeinsam mit seinem Wittenberger Amts-Kollegen, Vize-Landrat Jörg Hartmann, die ersten beiden Touren der neuen Biber-Bus-Linie zwischen den Kurstädten Bad Düben in Sachsen und Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt zu fahren. An Bord der beiden Transporter: Vertreter von Presse, Funk und TV. Es geht vom Heide Spa über Bad Schmiedeberger Bahnhof, Ausflugslokal „Schöne Aussicht“, Kaiser-Wilhelm-Turm zurück nach Bad Düben.

An diesem Sonntag können Interessierte dies kostenlos testen, dazu gibt es Freizeitangebote in Bad Düben, Söllichau und Bad Schmiedeberg. Ab Montag startet das neue Rufbus-Angebot, das den Öffentlichen Nahverkehr in der Dübener Heide verbessert, offiziell.

Rufbus statt liniengebundene Fahrten

Möglich ist nun, was in der Vergangenheit aufgrund mangelnder Nachfrage und zu hoher Kosten schon mehrfach gescheitert ist – eine bessere Verkehrserschließung zu erreichen. Zur Schaffung einer attraktiven Nahverkehrsverbindung durch die Dübener Heide haben die Landkreise Wittenberg und Nordsachsen ein gemeinsames Verkehrs- und Finanzierungskonzept erarbeitet, das auf eine nachhaltige und effiziente Form setzt – eine hochvertaktete Rufbus-Linie. Anstatt wenige liniengebundene Fahrten für einen hohen Betrag bereitzustellen, bietet die Rufbus-Linie den Vorteil, dass mehr Fahrten für etwa ein Viertel der Kosten für ein festes Linienangebot offeriert werden können. Noch ein Vorteil: Der Rufbus fährt die gebuchte Strecke auf direktem Weg von A nach B, wie ein privater Pkw. Mögliche Umwege oder die Bedienung aller Haltestellen sind nicht notwendig.

Schöne Aussicht von der Schönen Aussicht genießen (von links) Bad Schmiedebergs Bürgermeister Martin Röthel, Wittenbergs Vize-Landrat Jörg Hartmann, Cornelia Richter von der Touristinfomration Bad Düben und Nordsachsens Landrat Kai Emanuel Quelle: Heike Nyari

Und so funktioniert die Linie ab Montag

Der Rufbus 238 verkehrt als Biber-Linie montags bis freitags stündlich zwischen 6 und 19 Uhr, am Wochenende ab 8 Uhr alle zwei Stunden zwischen Bad Düben, Heide Spa, und Bad Schmiedeberg, Bahnhof. Haltestellen gibt es unter anderem am Paradeplatz, in Söllichau, Moschwig und Bad Schmiedeberg, Kurzentrum. Die Biber-Linie muss bis eine Stunde vor Abfahrt unter Telefon 03421/7746620 gerufen werden. Bestellzeiten – montags bis freitags von 5 bis 22 Uhr, sonnabends/sonntags/feiertags 8 bis 22 Uhr.

Die Biber-Linie ist gut in das bestehende Verkehrsnetz integriert: In Bad Düben besteht Anschluss an die PlusBus-Linien 196 nach Leipzig und 232 nach Eilenburg, in Bad Schmiedeberg ist ein Anschluss an die Hauptlinie 306 nach Wittenberg möglich. Auf der gesamten Linie findet der MDV-Tarif Anwendung, eine Einzelfahrt nach Bad Schmiedeberg kostet 3,50 Uhr. Auf dem Territorium des Landkreises Wittenberg wird auch der Tarif der Vetter GmbH anerkannt, wenn Fahrgäste für diesen bereits Karten besitzen.

Das sagen Beteiligte zum neuen Angebot

Aktionstag am Sonntag ■ Am 19. August startet die Biber-Linie zwischen Bad Düben und Bad Schmiedeberg. Das Angebot der Rufbuslinie 238 wurde erweitert: montags bis freitags stündlich zwischen 6 und 18 Uhr, am Wochenende alle zwei Stunden zwischen 8 und 18 Uhr. An eine Anschlussverbindung von Bad Schmiedeberg nach Wittenberg (Linie 306) beziehungsweise von Bad Düben nach Eilenburg (Linie 232) und nach Leipzig (Linie 196) ist ebenfalls gedacht. Die Biber-Linie muss jeweils bis eine Stunde vor Abfahrt unter der Telefonnummer 03421/7746620 gerufen werden. ■ Am Sonntag gibt es für Interessierte den ganzen Tag lang kostenlose Fahrten und Freizeitangebote in Bad Düben, Söllichau und Bad Schmiedeberg. Im Zwei-Stunden-Takt werden an diesem Tag folgende Haltestellen angefahren: Bad Düben, Heide Spa – Paradeplatz – Gleinermühle – Söllichau, Gartenstraße – Moschwig – Bad Schmiedeberg, Kurzentrum – Dommitzscher Straße – Bahnhof. Bad Schmiedeberg, Bahnhof – Dommitzscher Straße – Kurzentrum – Moschwig – Söllichau, Gartenstraße – Gleinermühle – Bad Düben, Paradeplatz – Heide Spa. ■ Unter anderem werden Stadt- und Kurparkführungen in Bad Düben und Bad Schmiedeberg sowie Wanderungen zur „Schönen Aussicht“ bei Bad Schmiedeberg geboten. In Söllichau öffnet die Heimatstube und Führungen durch die Kirche finden statt. Eine Übersicht finden Interessierte auf der Internetseite. ➦www.naturpark-duebener-heide.com

Berufspendler, Tagestouristen und Wanderer kommen so auf ihre Kosten. Aber auch Kurgäste können von dem Angebot profitieren, setzt Kurdirektor Ole Hartjen auf kulturelle Veranstaltungen. Hier wie da, denn zum einen können Kurgäste aus Bad Schmiedeberg attraktive Kulturveranstaltungen in Bad Düben besuchen wie auch umgekehrt. Cornelia Richter von der Touristinformation Bad Düben sagt: „Wir sind ganz glücklich über dieses neue Angebot, weil so eine Verbindung zwischen beiden Kurstädten da ist.“ Auch der Qualitätswanderweg Heide-Biber-Tour gewinne an Attraktivität, weil der Rufbus die Wanderer wieder an ihren Ausgangsort zurückbringt. „Die gut getakteten Anschlussverbindungen nach Wittenberg und Leipzig machen die vernetzte Mobilität in der Dübener Heide komplett“, freut sich Naturparkleiter Thomas Klepel. Die Linie werte die Region Dübener Heide weiter auf. Bad Schmiedebergs Bürgermeister Martin Röthel sieht das Angebot als „Riesen-Fortschritt. Dies ist ein kleiner aber wichtiger Schritt, in Richtung länderübergreifender ÖPNV.“

Neue Plus-Bus-Linien, neue Haltestellen

Ab Montag ändert sich noch mehr. So wird es im Stadtverkehr Bad Düben zwischen 6 und 20.30 Uhr mehr Fahrtenangebote geben. Ab sofort gilt ein vertakteter Rundverkehr stündlich alternierend, das heißt, die Richtung der Runde wechselt jede Stunde. Mit Bad Düben, Museumsdorf und Wittenberger Straße/Waldstraße gibt es zwei neue Haltstellen. Die Linien 210 Bad Düben – Delitzsch und 232 Bad Düben – Eilenburg werden zu Plus-Bus-Linien, das heißt unter anderem, größere Fahrtenangebote und mehr feste Linienverkehre am Wochenende. Aufgewertet wird zudem die Linie 231 Bad Düben – Eilenburg, fünf neue Rufbusse machen den Berufsschulstandort Rote Jahne attraktiver, so gibt es zusätzliche Rufbusse in den Abendstunden.

In der Begleitbroschüre „Mit der Biber-Linie durch die Dübener Heide“ finden Interessierte Entdeckertipps und Routenvorschläge für Wanderungen entlang der Strecke, Kartenmaterial, einen Fahrplan und Veranstaltungstipps für einen Besuch des Naturparks Dübener Heide.

Von Kathrin Kabelitz