Neue Attraktion in der Dübener Heide: In Bad Schmiedeberg wird ein Gradierwerk gebaut

Bad Schmiedeberg

In Bad Dübens benachbarter Kurstadt Bad Schmiedeberg startete ein nicht unerhebliches Investitionsvorhaben mit mehreren Teilbereichen. Das Kernstück der gesamten Baumaßnahmen bildet zweifelsohne ein fast vierzig Meter langes Gradierwerk. Wie von Kurdirektor Deddo Lehmann zu erfahren ist, wird es bei Weitem nicht die Ausmaße haben, wie beispielsweise die nächstgelegenen Einrichtungen in Bad Dürrenberg (über 600 Meter) oder in Schönebeck/Bad Salzelmen (300 Meter). Dennoch sorge die Bad Schmiedeberger Konstruktion für eine Verbesserung der Luftqualität und für eine optische Aufwertung im kleinen Kurpark, wo es nämlich errichtet werden soll.

Deddo Lehmann, Geschäftsführer der Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Kur GmbH und Kurdirektor ,zeigt, wo im kleinen Kurpark das Gradierwerk errichtet werden soll. Quelle: Heike Nyari

Der Startschuss fiel bereits am 18. Dezember, als die Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Kur GmbH die Fördermittelzusage von der Investitionsbank Sachsen-Anhalts erhielt. Im Februar begannen mit der Fällung einiger Bäume neben dem Schwanenteich die Vorarbeiten des ehrgeizigen Investitionsvorhabens.

Weitere Veränderungen

Doch nicht nur das Gradierwerk wird für eine Veränderung im Kurviertel sorgen. Wie Deddo Lehmann erklärt, soll das rückwärtige Umfeld des Schwanenteichs ebenso neu gestaltet werden wie der Eingang zum Kurpark, der sich links neben dem Kurmittelhaus befindet. Ein Teil der Wegeführung wird überarbeitet, es entstehen neue Sitzbereiche und im stadtbildprägenden Teich soll es neben der bekannten Fontäne zukünftig weitere Wasserspiele geben. Diese zusätzliche Attraktion, die in den Abendstunden sogar beleuchtet werden kann, wird mit Sicherheit die Blicke auf sich ziehen.

Verbesserung des Bioklimas

Doch zurück zum Gradierwerk, dessen Gründungsarbeiten Anfang Sommer beginnen werden. Es folgt die Errichtung der typischen Holzkonstruktion, die mit Schwarzdornreiser gefüllt wird. Aus fünf Metern Höhe soll dann das salzhaltige Wasser über die Zweige langsam nach unten tröpfeln. „Die Verrieselung von Sole schafft eine einzigartige salzhaltige Luft“, erklärt der Kurdirektor. Diese sei insbesondere bei Erkrankungen von Haut und Atemwegen sehr wirkungsvoll.

Außerdem sorge eine derartige Anlage für saubere Luft und verbessere nachweislich das Bioklima. „Beides sei für eine Kurstadt existenziell“, fügt der Geschäftsführer hinzu. Und nicht nur Kurgäste, Patienten und Touristen, sondern auch die Einwohner von Stadt und Region werden davon profitieren. Die Gesamtinvestition von Gradierwerkbau und Umgestaltung der genannten Außenanlagen beläuft sich auf zirka 1,5 Millionen Euro.

Schließung der Salzgrotte

Die Eröffnung des Gradierwerks ist für Herbst nächsten Jahres vorgesehen. Doch bereits Ende dieses Jahres werden die Salzlounge und die Moorerlebniswelt im Kurmittelhaus eröffnet. Hier nimmt die Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Kur GmbH noch einmal insgesamt 1,2 Millionen Euro Investitionssumme in die Hand.

Auslöser war letztlich die Schließung der Bad Schmiedeberger Salzgrotte, doch diese zu übernehmen, war für die Kureinrichtung nicht möglich. In der neuen Salzerlebniswelt gibt es zukünftig eine Lounge, Massageräume und einen Raum für Solebadanwendungen. Außerdem wird gerade die einstige Badeabteilung im Kurmittelhaus zu einer 300 Quadratmeter großen Moorerlebniswelt umgebaut. Die Trinkbrunnen im Foyer und auch der Eingangsbereich des Kurmittelhauses erfahren ebenfalls eine bauliche Umgestaltungen.

Von Heike Nyari