Neue Ausstellung: Kulturflaute im Naturparkhaus Bad Düben endlich beendet

Bad Düben

Die Kultur im Naturparkhaus ist zurück. Nach langer Coronapause eröffneten die Bad Dübenerin Claudia Melzer und Sophie König aus Halle wieder eine Ausstellung unter dem Titel „Landschaft und Faszination in Fotografie und Malerei“. In den vergangenen sechs Jahren war Claudia Melzer intensiv mit ihrer Kamera in der Region unterwegs und hielt viele schöne Details, stimmungsvolle Momente und jede Menge Natur auf ihren Fotos fest. „Ich liebe es, stimmungsvolle, harmonische Fotos in der Natur zu machen. Besonders gerne vor meiner Haustüre in der Dübener Heide“, sagte die 69-Jährige.

Fotopirsch vor der eigenen Haustür

Vor allem besondere Strukturen, architektonische Meisterwerke und kleine, schier kaum auffallenden Details, haben es der Bad Dübenerin bei ihren 26 kleinen und größeren Fotos in der Ausstellung besonders angetan. Zu sehen sind neben Details der Bad Dübener Obermühle und dem Schloss Reinharz viele spannende Naturaufnahmen, Blumen und Landschaften. Zwischen den farbenprächtigen Bildern zeigte Malerin Sophie König ihr Können.

Eröffnung der Ausstellung in Bad Düben. Quelle: Steffen Brost

Die 33-Jährige aus Halle zeigte eine kleine Auswahl ihrer Landschaftsmalerei mit der Acryltechnik. „Wir sind durch Bekannte aufeinander aufmerksam geworden und so kam es zu dieser gemeinsamen Ausstellung. Die Idee meiner Bilder entspringen meist sehr vagen Gedanken, die sich unter dem Einfluss von Kinofilmen oder Büchern bilden“, sagte König.

Zahlreiche Gäste bei der Eröffnung

Zahlreiche Gäste ließen sich die Ausstellungseröffnung nicht entgehen. Darunter auch Karin und Klaus Morgenstern, die seit drei Jahren in eines der fotografierten Objekte, die Obermühle, bewohnen. „Das sind ganz tolle Landschaftsaufnahmen. Und die tollen Farben. Einfach wunderschön“, sagte Morgenstern. Moderiert wurde die Eröffnung von dem Naturwissenschaftler und Buchautoren Ernst Paul Dörfler, der sich von den Bildern und Fotografien inspiriert zeigte.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 6. Mai im Naturparkhaus zu sehen und kann Montag bis Freitag (außer Mittwoch) zwischen 10 und 14.30 Uhr besucht werden.

Von Steffen Brost