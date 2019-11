Neue „Bad Düben“ wird am Mittwoch getauft

Cuxhaven

Das neue Einsatzschiff der Bundespolizei liegt im Hafen von Cuxhaven bereit – am Mittwochnachmittag erhält die BP 83 offiziell den Namen „ Bad Düben“. Zur Taufe reisen Vertreter der Bundespolizeiabteilung Bad Düben sowie Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), Ehrenbürger Wolfgang Apitzsch, Ex-Kurdirektor Werner Stärtzel und die Stadträte Gisbert Helbing, Torsten Gaber und Uwe Kulawinski, der zudem Bundespolizist ist, an die Küste. Geplant ist der Trip zum feierlichen Festakt, der an den historischen, denkmalgeschützten Hapag-Hallen stattfindet, per Hubschrauber.

Dübener Taufgeschenke sind schon vor Ort

Bereits vor Ort sind aus logistischen Gründen die Taufgeschenke der Bad Dübener, darunter das Bad Dübener Wappen nebst Engel, das einStralsunder Künstler kunstvoll als Wand-Deko gestaltet hat. Zwei Mitarbeiterinnen der Stadt waren deshalb bereits auf dem Schiff, wurden von der Besatzung spontan auf einen Pott Kaffee eingeladen. Eine Geste, die im Rathaus der Kurstadt wohlwollend zur Kenntnis genommen wird: „Das zeigt, die Besatzung ist mindestens genauso gastfreundlich wie die Bad Dübener.“

Das neue Patrouillenboot BP 83 Bad Düben auf hoher See. Quelle: Wolfgang Rodehorst

Seit Anfang des Monats liegt das Schiff im Cuxhavener Hafen

Anfang November hat das neue Patrouillenboot der Bundespolizei, das zuvor in der Fassmer-Werft Berne den letzten Schliff erhalten hatte, seinen künftigen Heimathafen Cuxhaven angesteuert. Mehrere Hundert Ehrengäste aus Verwaltung, Wirtschaft und Politik werden erwartet. Taufpatin wird Kristina Vogel, die ehemalige, durch einen Trainingsunfall inzwischen querschnittsgelähmte deutsche Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin.

Am Mittwoch wird das neue Bundespolizeischiff Bad Düben getauft. Quelle: privat

Supa-Puma Hubschrauber kann auf dem Boot landen

Mit dem Boot stößt die dritte Einheit der neuen Hochleistungsplattformen zur Flotte der Bundespolizei. Bereits in ihren Einsatzgebieten unterwegs sind die Schwesterschiffe „ Potsdam“ und „ Bamberg.“ Die BP 83 ist 86,20 Meter lang, 13,40 Meter breit und bietet Platz für 19 Mann Besatzung. Zu den zahlreichen ausrüstungstechnischen Besonderheiten gehört auch ein Helikopter-Landedeck. Es ist für die sichere Aufnahme des größten Einsatz-Hubschraubers der Bundespolizei, des „H215 Super Puma“, ausgelegt.

Am Mittwoch wird das neue Bundespolizeischiff Bad Düben getauft. Quelle: privat

Die alte Bad Düben war 27 Jahre im Dienst

Die neue „ Bad Düben“ folgt der alten „ Bad Düben“, die 27 Jahre im Dienst und an vielen internationalen Übungen beteiligt war. Sie fuhr seit 1996 rund 411 000 Seemeilen. Vielen war das Schiff auch aus der ZDF-Fernsehserie „Küstenwache“ bekannt.Da das Polizeischiff nicht mehr den Anforderungen für den Schiffs-TÜV genügte, musste es stillgelegt werden, ebenso wie die „ Neustrelitz“ aus Neustadt und die „ Bredstedt“ mit Heimathafen Warnemünde – drei über 27 Jahre alte Einsatzschiffe, die zum Teil noch aus DDR-Beständen stammen. Im Dezember 2016 hatte der Bundestag rund 180 Millionen Euro für den Kauf von drei hochmodernen Booten freigegeben.Von Beginn an nutzten die Bad Dübener jede Gelegenheit, dafür zu werben, dass ein Nachfolge-Schiff wieder den Namen der Kurstadt trägt.

