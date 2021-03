Bad Düben/Wellaune

Spaziergängern und Wanderern werden mit Sicherheit schon die 18 neuen Bäume aufgefallen sein, die zwischen dem Schnaditzer Ortsteil Naschkau und dem Bad Dübener Stadtteil Wellaune am Wegesrand stehen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine, wie einige Anwohner vermuteten, Ausgleichsmaßnahme der Landestalsperrenverwaltung wegen des aktuellen Polderbaus, sondern um eine größere Pflanzaktion der Stadt Bad Düben.

Über 80 Bäume wurden gepflanzt

Nachgefragt im Rathaus ist zu erfahren, dass die Stadtverwaltung 2020 die Pflanzung von insgesamt 81 Bäumen unterschiedlicher Sorten in Auftrag gab. Dabei handelt es sich um umfangreiche Ersatzleistungen, die im Zusammenhang mit dem Abriss der Militärbrache in der Durchwehnaer Straße erforderlich waren. „19 verschiedene Standorte auf der gesamten Bad Dübener Gemarkung kamen somit in den Genuss neuer Begrünung“, erklärt Astrid Seydewitz und fügt hinzu, dass auch 110 Sträucher ins Erdreich gelangten. Apropos Erdreich – das war ja nun 2020 durch die vorangegangenen Dürrejahre ziemlich trocken, so dass die beauftragten Unternehmen neben Schnitt und üblicher Pflege hin und wieder auch wässern mussten.

Schattenspender und Klimaschutz

Übrigens auf der Strecke zwischen Naschkau und Wellaune verläuft der touristische Kohlhaas-Wanderweg und bei den Bäumen handelt es sich um fünf Wildkirschen, drei Wildbirnen und zehn Vogelbeerbäume. Diese bieten somit zukünftig nicht nur Schatten, sondern leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Unter anderem sind auch Vögel und Insekten Nutznießer von Baum und Strauch, denn die Gewächse bieten allerlei Getier Wohnraum, Nistmöglichkeit, Deckung und Nahrung.

Von Heike Nyari