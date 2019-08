Bad Düben

Ein Auto mitten in der Mulde, später klickten bei einem Geschäftsmann in Bad Düben die Handschellen und er kam in Untersuchungshaft. Seit dem 21. Juli laufen die Ermittlungen in dem mysteriösen Fall, bei dem die Frage im Raum stand: Wollte der Mann seine Frau umbringen? Jetzt gibt es neue Entwicklungen.

Das

...