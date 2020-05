Neue Friedensrichter für Bad Düben und Löbnitz

Bad Düben

Bad Düben und Löbnitz haben zwei neue Friedensrichter – die eigentlich die alten sind, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Fritz Mühlmann tritt in die zweite Reihe zurück, sein bisheriger Vize Ulf Jäckel übernimmt. Der Bad Dübener Stadtrat hat die Personalien in seiner jüngsten Sitzung bestätigt.

Ulf Jäckel als Vize gestartet

Ulf Jäckel hat im Mai 2015 die Aufgaben als stellvertretender Friedensrichter übernommen, begleitete Schlichtungen als Protokollant oder führte Verhandlungen selbst durch. „Durch meine Ausbildung zum Mediator und Erfahrungen aus Streitschlichtungen verfüge ich über Fähigkeiten zur Schlichtung, die ich in dieses Ehrenamt einbringen konnte. Dabei ist mir die Ausrichtung auf Konsensfindung und die Stärkung der Verantwortung der Konfliktparteien in der Lösungsfindung besonders wichtig“, so der 52-jährige Schnaditzer.

Fritz Mühlmann zieht Bilanz

Fritz Mühlmann, Pfarrer im Ruhestand, ist seit fünf Jahren als Friedensrichter tätig. „Da ich aber nun das 70. Lebensjahr vollendet habe, bin ich gern bereit, jüngeren Leuten diesen Platz zu überlassen. In der Funktion des Stellvertreters will ich mich gern mit meinen Erfahrungen einbringen.“ Das Ehrenamt habe ihm Freude gemacht, auch wenn es nicht immer gelungen sei, die Streithähne zu befriedigen, sagte der Bad Dübener. Zwei bis drei Schlichtungsverhandlungen habe es im Jahr gegeben, zudem viele sogenannte Tür- und Angelfälle, bei denen es um eine Beratung ging. Vieles, so Mühlmann, habe sich im Gespräch klären lassen.

Stadt dankt Schlichtern

Dass dies zu einem guten Ergebnis führen kann, weiß Michael Seidel ( SPD) aus eigener Erfahrung. Fritz Mühlmann habe im Falle einer Nachbarschaftsangelegenheit auf der Hammermühle wegen Bienenvölkern gut reagiert. Die Zusammenarbeit sei hervorragend gewesen, erkannte auch Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) an. Dass das Tandem, wenn auch mit unterschiedlichen Vorzeichen, der Stadt erhalten bleibe, sei gut. Als Dank spendiert die Stadt einen Gutschein fürs National.

Die Friedensrichter sind schriftlich über die Stadtverwaltung Bad Düben erreichbar. Die Briefe müssen mit dem Zusatz „Friedensrichter” versehen sein, damit die Vertraulichkeit gewahrt wird.

Von Kathrin Kabelitz