Laußig

Eher unscheinbare Kisten dieser Art haben Uwe Bartmann von der Sparkassen Versicherung und Agenturleiter Sven Wächter auch schon an die Feuerwehr Bad Düben übergeben. Am Donnerstag rückten sie mit einem solch dunklen, kleinen Karton in Laußig an. Der Inhalt kann unter Umständen Leben retten – eine Wärmebildkamera.

Laußig hatte bisher keine Wärmebildkamera

Gemeindewehrleiter Lars Friedel und Bürgermeister Lothar Schneider nahmen diese gern entgegen. „Ein solches Gerät hatten wir bis jetzt noch nicht“, so Friedel. Die Gemeinde ist seit Jahren beim Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Dresden und auch eine Agentur in Eilenburg hat. Lothar Schneider ist dankbar: „Das ist ein Geben und Nehmen, das ist wichtig.“ Dass Bedarf ist, zeigte sich erst beim Waldbrand-Großeinsatz vor 14 Tagen nahe Pressel, als über 120 Kameraden der Region über Stunden im Einsatz waren. Mittels Kamera konnten Retter noch vorhandene Glut-Nester orten. Ganz wichtig ist auch: Mit einer solchen Technik, die Infrarot-Strahlung in elektronische Signale umwandelt und diese für das menschliche Auge sichtbar macht, können zudem vermisste Personen gesucht und gefunden werden. Das Gerät soll jetzt bei einer der Wehren stationiert und im Gemeindegebiet eingesetzt werden, so Friedel.

Anzeige

Versicherung unterstützt Kommunen

Die Versicherung unterstützt seit acht Jahren Kommunen, die bei ihr versichert sind, mit sinnvollen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr. So gab es für Wehren schon ein Hohlstrahlrohr, einen mobilen Rauchverschluss oder eine Staustufe zur Anstauung von Flussläufen.

Weitere LVZ+ Artikel

Von ka