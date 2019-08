Laußig

Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Laußig soll neue Schutzkleidung beschafft werden. Der Gemeinderat hat dies in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Von den rund 66 200 Euro Kosten werden etwa 49 700 Euro gefördert, den restlichen Anteil trägt die Gemeinde. Finanziert werden soll das Vorhaben mit dem außerplanmäßigen Verkauf einer Teilfläche in Pristäblich.

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

Der Freistaat hatte die Mittel für die Feuerwehren sachsenweit auf 40 Millionen Euro verdoppelt, das wirkt sich auch auf den Landkreis aus. Auch wenn der Bedarf auch in der Gemeinde Laußig groß war – im aktuellen Haushalt konnten die Eigenmittel zunächst nicht eingestellt werden. Nun bestehe aber die Möglichkeit, diese mit Grundstücksverkäufen zu sichern und so die Fördermittel zu nutzen, so Schneider. Der Bescheid liege bereits vor. Ansinnen sei es, die gesamten Wehren einheitlich auszurüsten und die Einsatzkleidung wie Jacken, Hosen, Handschuhe auf einen aktuellen Stand zu bringen, so Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Das nächste wäre dann, eine Kleiderkammer zu schaffen.

Neue Löschwasserentnahmestellen

Ebenso beschlossen ist, in den Ortsteilen Pressel, Nähe Schloss, und Gruna, Rotes Haus, zwei neue Löschwasserentnahmestellen zu errichten. Beide zusammen kosten rund 41 500 Euro. Auch dafür seien Fördermittel gestellt worden, die Eigenmittel konnten aber nicht aufgebracht werden. Mit Grundstücksverkäufen ist es aber nun möglich, dass die Gemeinde ihren Gesamtanteil von rund 10 380 Euro aufbringen kann.

Von Kathrin Kabelitz