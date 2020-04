Neue Tests nach Corona-Ausbruch bei Mediclin – eine weitere Mitarbeiterin infiziert

Bad Düben

Nach den Corona-Fällen im Reha-Zentrum in Bad Düben liegen weitere Testergebnisse vor. „Die Laborergebnisse weisen ein positives sowie 59 negative Testergebnisse auf das Corona-Virus aus“, teilte Mediclin mit. Betroffen sei eine Mitarbeiterin. Wie von dem Unternehmen angekündigt, wurden die im ersten Test negativ befundeten Kontaktpersonen der Corona-Infizierten jetzt erneut getestet. Zusätzlich wurden weitere Abstriche von Personen entnommen, die seither als Kontaktpersonen ermittelt wurden. Insgesamt wurden 60 Personen getestet.

Häusliche Quarantäne angeordnet

Insgesamt gibt es nun 16 positiv auf das Corona-Virus befundete Personen – sieben Mitarbeiter sowie neun Patienten aus dem Reha-Zentrum.

„Die heute positiv getestete Person zeigt keinerlei Symptome und befindet sich in häuslicher Quarantäne“, sagt Kermit Behnisch, Kaufmännischer Direktor am Mediclin-Standort Bad Düben.

Drei weitere Patienten, die am 11. April positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, sind inzwischen mit leichten Erkrankungssymptomen in anliegende Krankenhäuser verlegt worden.

Sicherheitsmaßnahmen verschärft

Am Mediclin-Standort Bad Düben wurden in der vergangenen Woche insgesamt 15 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Am vergangenen Dienstag, den 14. April, wurden dann ein zweites Mal Tests bei Kontaktpersonen durchgeführt. Gleichzeitig verschärfte die Klinikleitung die Sicherheitsmaßnahmen am Standort. Für das gesamte Klinikgelände wurde mit sofortiger Wirkung ein Rauchverbot ausgesprochen – als Reaktion auf die wiederholte Nichteinhaltung von Mindestabständen. 40 neue Schutz-Visiere ergänzen die Schutzkleidung des medizinischen Personals.

