Neuer Flutschutz für Tiefensee wird gebaut

Tiefensee

Der Bad Dübener Ortsteil Tiefensee bekommt eine neue Hochwasserschutzanlage. Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) startet jetzt den neuen Bauabschnitt für den Polder Löbnitz. Gebaut wird eine rund 330 Meter lange Hochwasserschutzwand zwischen der Wohnbebauung und dem See. Sie besteht aus bis zu 18 Meter langen Spundwänden mit Kopfbalken aus Beton. Dem schließt sich ein ebenfalls rund 330 Meter langer Deich an, der eine Innendichtung aus fünf Meter langen Spundwänden erhält. Durch die neue Hochwasserschutzanlage müssen verschiedene Medien wie Telefon, Strom, Abwasser und Trinkwasser geleitet werden. Außerdem wird für die Staatsstraße 15 eine etwa 15 Meter breite Deichüberfahrt gebaut.

Maßnahme gehört zum Polderbau Löbnitz

Damit, so die LTV in einer Mitteilung, werde die letzte örtliche Hochwasserschutzmaßnahme in Bad Düben umgesetzt, die gleichzeitig Teil einer großen Hochwasserschutzanlage – des Polder Löbnitz – ist. Zur kompletten Fertigstellung des Polders müssen in den nächsten Jahren noch das Einlaufbauwerk gebaut, der Hochwasserschutzdeich Schnaditz komplettiert und die Polderaußenbereiche ertüchtigt werden.

Ortsdurchfahrt ist gesperrt

Die nötige Baufeldfreimachung erfolgte bereits im Februar dieses Jahres. Baumfällungen dürfen nur in der vegetationsarmen Zeit zwischen Anfang Oktober und Ende Februar eines jeden Jahres durchgeführt werden, um die Vögel nicht bei der Brut zu stören. Als Ausgleich für den Polderbau soll unter anderem eine Streuobstwiese in Tiefensee vergrößert und mit neuen Bäumen bepflanzt werden. Diese Kompensationsmaßnahme wird im Zuge des Bauabschnittes im Ort mit umgesetzt.

Die Arbeiten an diesem Abschnitt sollen im Juli 2023 abgeschlossen sein und kosten rund drei Millionen Euro. Finanziert werden sie mit Mitteln des Nationalen Hochwasserschutzprogramms des Bundes.

Wegen der Arbeiten ist bis dahin auch die Ortsdurchfahrt Tiefensee gesperrt. Die offizielle Umleitungsstrecke führt über Wellaune, Reibitz und Löbnitz. Nicht betroffen ist der Linienverkehr. Ausschließlich für diesen wird es am Ortsausgang Tiefensee Richtung Schnaditz eine Bau-Umfahrung geben.

