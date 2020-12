Neuer Fußweg in Jesewitz vor der Fertigstellung

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Fußweg in Jesewitz wird fertig

Der neu angelegte Fußweg im Jesewitzer Ortsteil Bahnhof steht vor der Fertigstellung. Wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) im Gemeinderat sagte, sei für die Woche ab 7. Dezember die Abnahme terminiert. Bekannt wurde außerdem, dass im Zuge des Fußwegbaus und damit verbundener Verkehrseinschränkungen das Bankett auf der gegenüberliegenden Straßenseite von Autofahrern beschädigt worden ist. Laut Tauchnitz soll die Baufirma das wieder richten.

12 Corona-Positive in Doberschütz

In der Gemeinde Doberschütz gibt es zum Stichtag 30. November zwölf Personen mit positivem Corona-Befund. 31 waren es bisher insgesamt in der 4000 Einwohner zählenden Kommune. Darüber informierte Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) auf der Gemeinderatssitzung in Battaune. Bisher habe es im Zusammenhang mit Corona einen Todesfall in der Gemeinde gegeben.

Vollsperrung seit Montag auf der B 87

Die Bundesstraße 87 ist seit Montag für knapp zwei Wochen komplett gesperrt. Bis zum 18. Dezember lässt das Straßenbauamt Nordsachsen die Bundesstraße im Bereich von Sprotta-Siedlung auf etwa 700 Metern reparieren. Dabei wird die vorhandene Fahrbahndecke hinter der Kreuzung Paschwitz/ Sprotta in Richtung Abzweig Sprotta-Siedlung partiell abgefräst und durch eine neue dünne Asphaltdeckschicht ersetzt. Die Umleitung erfolgt in Fahrtrichtung Leipzig über Paschwitzer Straße, Kreisstraße K 7421 und Staatsstraße S 11 über die Ortslagen Sprotta und Eilenburg, in Fahrtrichtung Torgau über K 8907 und Sprottaer Landstraße über die Ortslagen Sprotta-Siedlung und Paschwitz. Die Instandsetzung kostet rund 41 000 Euro.

Teich in Ochelmitz wird saniert

Für die Sanierung des Dorfteiches in Ochelmitz ist in der Woche ab 7. Dezember die Bauanlaufberatung. Wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) informierte, soll der Schlamm ausgebaggert und damit eine Uferseite des Dorfteiches angefüllt werden. Was übrig bleibt, werde abtransportiert. Auf diese Variante habe sich nunmehr die Gemeinde mit dem Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde nach einigem Hin und Her verständigt.

Jesewitz stellt Geld für Kirchen bereit

Die Gemeinde Jesewitz will auch im nächsten Jahr 5000 Euro für eine der Kirchen im Gemeindegebiet bereitstellen. Das Geld können die Kirchspiele für Reparaturen und Sanierungen verwenden. In diesem Jahr wurde die Kirche in Liemehna mit 5000 Euro bedacht. Das Geld wurde unter anderem für neue Dachrinnen verwendet.

Doberschütz investiert in Löschwasserversorgung

Die Gemeinde Doberschütz investiert in eine stabilere Löschwasserversorgung. Nach der Fertigstellung eines Löschwasserbrunnens im Ortsteil Bunitz wird derzeit gerade ein weiterer im Wildenhainer Weg in Doberschütz gebohrt. Die Kosten belaufen sich dafür auf jeweils rund 20 000 Euro, die zu 75 Prozent gefördert werden. In Abhängigkeit davon, wie sich die Trockenheit weiter auf die generelle Grundwassersituation auswirkt, wird die Gemeinde aber auch in den Folgejahren weiter in diesem Bereich investieren müssen.

Heide Spa : Verkauf von Gutscheinen

Aufgrund der aktuellen Entwicklung sowie den behördlichen Auflagen bleiben auch weiterhin mehrere Bereiche des Heide Spa Hotel & Resort in Bad Düben zunächst bis einschließlich 28. Dezember geschlossen. Dies betrifft die Badelandschaft und Saunawelt, das Vital-Center, das Restaurant LebensArt und die Mühlenstube mit Biergarten, das Heide Spa Hotel für Reisen zu touristischen Zwecken sowie alle Veranstaltungen.

Aktuell sind folgende Bereiche geöffnet: das Heide Spa Hotel von Montag bis Freitag für Übernachtungen zu nicht touristischen Zwecken, die Wellness-, Beauty- und Therapieabteilung von Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr für therapeutische Behandlungen mit Verordnung. Während der Öffnungszeiten werden auch Gutscheine, Wertkarten und Pflegeprodukte verkauft.

