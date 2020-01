Neuer Historien-Film zeigt das Bad Düben im Jahr 1960

Bad Düben

Otto Goitzsche spielt auf der Geige ungarische Weisen. Es ist die wohl einzige derartige Live-Aufnahme von Bad Dübens einstigem Stadt-Kapellmeister und Musiklehrer, die veröffentlicht ist. Neben seinen Dübener Heimatliedern (Texte: Willy Winkler) dienen sie als Untermalung des zweiten historischen Films, den Bad Dübens Stadtchronist Lutz Fritzsche jetzt herausgegeben hat.

Zur Galerie Ach ja, schön war’s, werden sicher einige Bad Dübener beim Anblick des neuen historischen Films sagen, der jetzt erschienen ist und das Leben in der Kurstadt vor 60 Jahren zeigt.

Das Filmmaterial stellte diesmal eine Familie aus Leipzig zur Verfügung, deren Eltern in der Kirchstraße ein Fotogeschäft hatten. Bei einem Besuch im Hotel National waren sie auf den ersten historischen Streifen „Düben 1929, Stadtansichten, Gaststätten, Feuerwehrübung mit Arbeiter-Samariterbund“, der das Bad Düben Ende der 1920er-Jahre zeigt, aufmerksam geworden und nahmen Kontakt zu Lutz Fritzsche auf. Schon kurze Zeit später reisten sie mit Leinwand und Kamera an und führten den Streifen vor, der nun auf DVD gebannt ist.

Zu sehen sind Aufnahmen von Ereignissen aus dem Jahre 1960, die sicher bei vielen Bad Dübenern noch gut in Erinnerung sind. So zum Beispiel vom Park- und Heimatfest: „Gezeigt wird der Festumzug, der damals durch die Stadt zog, ebenso wie ein Fußballspiel und ein Boxkampf“, so Fritzsche. Auch Bilder eines Fronleichnams-Umzuges der katholischen Kirche und des Schulanfangs in der Oberschule sind festgehalten. Moorbad und Park sind abgebildet und gezeigt wird, wie in der Blücherstraße ein Neubau entsteht.

Kurze Texte erklären die Aufnahmen

Bei einer Fachfirma in Bayern wurde das Material aufgearbeitet, der Laußiger Hans-Georg Marschner übernimmt die Herstellung der DVD. Auf Anregung von Fritzsches Schwiegervater wurden die Aufnahmen mit Bildzeilen unterlegt. „Das ist sicher auch gut so, damit spätere Generationen wissen, was da zu sehen ist.“

Neuer Streifen ist 23 Minuten lang

Der Stadtchronist ist sicher, dass der neue rund 23 Minuten lange Streifen auf großes Interesse stößt. Das zeigten schon die vermehrten Anfragen, seit bekannt wurde, dass es ein neues Werk geben wird. „Die Bad Dübener werden begeistert sein. Es werden sich sicher auch einige in dem Film wiedererkennen“, so Fritzsche.

Film ist ab Donnerstag zu haben

Ab Donnerstag ist die DVD zum Preis von 15 Euro im Hotel National zu haben. Lutz Fritzsche macht sich die Herausgabe des historischen Filmdokumentes gewissermaßen selbst zum Geschenk, denn am Mittwoch feiert der Stadtchronist seinen 65. Geburtstag. Zum reinen Selbstzweck aber soll auch diese Veröffentlichung nicht sein. Wie schon beim ersten Film stellt der Historiker auch diesmal einen Großteil des Erlöses – abzüglich der Produktionskosten – für den guten Zweck zur Verfügung. Jugendhaus Poly, Jugendfeuerwehr, Breitwellenrutsche und Heide-Grundschule bekamen von den über 1700 Euro, die erzielt wurden, etwas ab. Den Nachwuchs hat Fritzsche auch diesmal wieder im Blick. „Das Opern-Projekt der Grundschule finde ich zum Beispiel toll. Schüler und Lehrer bereiten schon das nächste vor, 1001 Nacht.“

Kirchen-Buch ist gut nachgefragt

Großer Nachfrage erfreut sich auch ein Buch, das Evangelische Kirchgemeinde und Stadtchronist Mitte Dezember herausgegeben haben. Auf 80 Seiten enthält die Broschüre Daten und Fakten rund um die Geschichte der Bad Dübener Stadtkirche. Über 100 der 500 gedruckten Exemplare sind bereits vergriffen.

Von Kathrin Kabelitz