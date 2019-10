Neuer Kulturtempel für die Kurstadt startet mit coolem Jazz

Bad Düben

So voll war der Bad Dübener Bahnhof schon lange nicht mehr, ausgenommen beim Projekt Landschaftstheater im vergangenen Jahr. Am Wochenende wurde an dem einstigen Haltepunkt der Heidebahn ordentlich Jazzmusik gemacht. Und über 100 begeisterte Zuschauer feierten mit. Statt Fahrkarten gab es in der ehemaligen Schalterhalle leckere Schnittchen. Überall sorgten bunte Lichter für eine tolle Atmosphäre. Und in der ehemaligen Mitropa-Gaststätte machten an zwei Tagen Jazzformationen coole Musik.

Mit dem Projekt „Kultur im Bahnhof“, kurz Kuba, soll jetzt wieder mehr Leben in Bad Dübens Bahnhof in der Torgauer Straße einziehen. Jetzt gab es den Auftakt zum Projekt. Am Freitagabend gab es ein Konzert der Gruppe Bea & Banda. Beate Furcht, Alfred Kallfass, Stephan König, Christoph Schenker und Stan Neufeld begeisterten mit ihrem einzigartigen TangoJazz die vollbesetzte ehemalige Bahnhofsgaststätte.

Einen Tag später folgte das Konzert des Lora Kostina Trios & Jana Bauke mit Rezitationen und Musik des 1840 entstandenen Liederzyklus „Frauenliebe und Leben“ von Robert Schumann. „Ich war am Freitag mit meiner Bekannten dort und war am Ende begeistert, was uns geboten wurde. Ich dachte nie, das es so schön werden würde. Davon könnte in Zukunft mehr angeboten werden“, sagte die Bad Dübenerin Renate Groksch. Auch Ideengeber und Mitinitiator Michael Kühn war vom Projekt begeistert.

Zur Galerie So voll war der Bad Dübener Bahnhof schon lange nicht mehr. Am Wochenende feierte das Projekt Kultur im Bahnhof Premiere.

„Ich war überwältigt von dem Zuspruch und der Begeisterung unserer Zuschauer. Es war nicht das letzte Mal, das Kultur im Bahnhof stattfindet“, versprach Kühn.

2010 rollte der letzte Zug im Linienbetrieb

Seitdem im Jahr 2010 zum letzten Mal in der Kurstadt regulär ein Zug im Linienbetrieb hielt, soll der Bahnhof jetzt zu einem Kulturprojekt werden. Seit 2010 ist der Bad Dübener Michael Kühn Besitzer des Bahnhofsgebäudes. Kühn gründete 2014 die Bahnhofsgenossenschaft Dübener Heide e.G., die mittlerweile Eigener des 2500 Quadratmeter großen Geländes samt Gebäude ist. „Wir wollen den Bahnhof als Veranstaltungsort und Kulturdenkmal erhalten und entwickeln. Uns geht es auch darum zu zeigen, was mit bürgerlichem Engagement alles möglich ist. Das aktuelle Projekt Kultur im Bahnhof soll erst der Anfang sein“, kündigte Kühn an. Mit im Boot sitzt auch Torsten Reinsch und seine Ortsgruppe Urbaning Gardening des Vereins Dübener Heide, der auf dem Gelände gegenüber des Haltepunktes ein Gartenprojekt betreibt. Gemeinsam mit Bahnhofsbesitzer Kühn wurde das stark sanierungsbedürftigen Kleinod in den vergangenen Wochen begehbar gemacht.

In Zukunft bitte mehr davon

„Wir haben ordentlich entrümpelt, viele Notreparaturen durchgeführt und neue Rohrleitungen für die Sanitäranlagen verlegt. Wir wollen, dass das Projekt ein Anziehungspunkt für Kultur in Bad Düben wird“, hofft Reinsch. Die Premiere ist jedenfalls schon mal geglückt. In Zukunft sind jetzt weiterbildende Kooperationen mit bildenden Künstlers vor Ort, Bildhauersymposien, Vorträge, Kunstausstellungen und einiges mehr geplant.

Von Steffen Brost