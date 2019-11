Neues Bundespolizeischiff heißt jetzt Bad Düben

Bad Düben

Das neue Patrouillenboot BP 83 der Bundespolizei heißt jetzt auch offiziell „ Bad Düben“. Am Mittwochnachmittag wurde das Boot an den Hapag-Hallen im Hafen von Cuxhaven im Beisein Hunderter Gäste feierlich getauft, gesegnet und offiziell in Dienst gestellt. Den entscheidenden Part übernahm Kristina Vogel, die ehemalige, durch einen Trainingsunfall seit rund anderthalb Jahren querschnittsgelähmte deutsche Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin.

Zur Galerie Großer Bahnhof im Hafen von Cuxhaven: Das neue Bundespolizeischiff Bad Düben wurde getauft und offiziell in Dienst gestellt.

Redner waren unter anderem der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, Stephan Mayer sowie der geschäftsführende Gesellschafter der Fassmer Werft, Holger Fassmer, und der Kommandant der das Einsatzschiff übernehmenden Besatzung, Erster Polizeihauptkommissar Gerald Link sowie Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Kulturell umrahmt wurde die Feier von der Big Band des Bundespolizeiorchesters Berlin.

Bad Dübener sind bei Schiffstaufe dabei

Zur Taufe, die zwei Jahre nach Kiellegung stattfand, war auch eine Abordnung aus der Kurstadt mit Vertretern der Stadtverwaltung und der Bundespolizei an die Küste gereist. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) und Polizeidirektor Jürgen Kollenrott führten die Delegation an, die kurzfristig wegen der schlechten Wetterverhältnisse – in Cuxhaven herrschte dicker Nebel – nicht wie geplant mit dem Hubschrauber sondern mit Kleinbussen der Bundespolizei anreiste. Auch der nordsächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt ( CDU) war vor Ort. Wendt hatte sich zusammen mit dem damaligen Innenminister Thomas de Maizière ( CDU) und der Bad Dübener Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) nach Außerdienststellung der alten „ Bad Düben“ dafür eingesetzt, dass ein Schiff der Bundespolizei weiter den Namen der nordsächsischen Stadt trägt. Dass die Bundespolizei erneut einen Städtenamen an eines ihrer Schiffe verleiht, ist eher selten. Die Stadt pflegt seit vielen Jahren enge Beziehungen zum Bundespolizei-Standort in Bad Düben.

Bürgermeisterin übergibt Gastgeschenke an Besatzung

Nach dem offiziellen Akt konnten sich die Nordsachsen auf dem Schiff umsehen. Astrid Münster übergab dabei an Kommandanten des Schiffes, den Ersten Polizeihauptkommissar Gerald Link, die Gastgeschenke aus der Kurstadt. So unter anderem das Bad Dübener Wappen nebst Engel, das ein Stralsunder Künstler als Wand-Deko gestaltet hat.

Von Steffen Brost