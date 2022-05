Neues Restaurant in Bad Düben: Russische und griechische Spezialitäten

Bad Düben

Die Bad Dübenerin Olga Buchkammer will sich Mitte Mai einen lang ersehnten Traum erfüllen und ihr eigenes kleines Restaurant am Bad Dübener Paradeplatz eröffnen. In den ehemaligen Räumen des „Weltenbummler“ sollen dann russische und griechische Spezialitäten aufgetischt werden.

Aus dem ehemaligen Restaurant „Weltenbummler“ wird Mitte Mai das russisch-griechische Restaurant „Patrida“. Quelle: Steffen Brost

Vor über 20 Jahren kam die heute 40-Jährige aus Kasachstan in die Kurstadt. Hier lernte sie den Beruf einer Köchin und arbeitete danach im Rehazentrum sowie im Heide Spa. „Es war aber immer mein Traum, etwas eigenes zu leiten. Später habe ich deswegen einen kleinen Imbiss am Delitzscher Bahnhof geführt, wo ich Burger, Bockwurst und alle bekannten Imbisswaren verkauft habe. Über die ganzen Jahre hat sich mein Traum von einem Restaurant aber immer weiter gefestigt. Und jetzt bot sich eine Gelegenheit, dass dieser Traum in Erfüllung geht“, sagte Olga Buchkammer.

Bereits seit 2017 steht das ehemalige Restaurant „Weltenbummler“ leer. Interessenten gab es einige, aber letztlich kam es nie zu einem Mietverhältnis. Der neue Eigentümer des Gebäudes verpachtete im vergangenen Jahr letztlich die untere Etage an die Bad Dübenerin.

Räume auf Vordermann gebracht

Seitdem hat Olga Buchkammer mit ihrer gesamten Familie, Freunden sowie mit ihrem Lebensgefährten Vlantislav Leonidis die Räume auf Vordermann gebracht. „Da gab es viel zu tun. Alles war dreckig und nicht aufgeräumt. Die Mülltonnen waren über Jahre nicht geleert worden. Aber jetzt sind wir auf einem guten Weg“, erzählte Buchkammer.

Mitte Mai soll dann das Restaurant „Patrida“, was auf deutsch so viel wie Heimat bedeutet, eröffnet werden. „Der Name ist griechisch. Mein Lebensgefährte ist halb Grieche und halb Russe und wird als Koch die Küche leiten. Dazu habe ich noch drei ukrainische Frauen, die mir im Restaurant helfen“, so Buchkammer weiter. Die Speisekarte ist mittlerweile auch schon fertig. Und dort werden russische Spezialitäten wie Pelmeni, Borschtsch und Plinis aufgetischt. Auf den griechischen Seiten warten Souflaki, Bifteki und andere Leckereien aus dem Mittelmeerraum auf hungrige Mäuler.

45 Plätze

Insgesamt hat das Lokal 45 Plätze inklusive eines anmietbaren Vereinsraums für Familienfeiern oder sonstige Anlässe. „Wir wollen erst einmal anfangen. Die Speisekarte wird sich bestimmt auch noch mal ein bisschen ändern. Wir werden da gerne auf Kundenwünsche eingehen. Jetzt freuen wir uns aber erst einmal auf unsere Gäste und hoffen, dass sie gern zu uns kommen“, blickt Olga Buchkammer optimistisch in die Zukunft.

Geöffnet hat „Patrida“ immer dienstags bis sonntags von 11.30 bis 14.30 Uhr sowie von 17.30 bis 22 Uhr.

Von Steffen Brost