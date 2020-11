Authausen

Das große Sängerfest in der Authausener Steinerkeide musste ausfallen, das Vereinsleben liegt wie vielerorts auch im Laußiger Ortsteil brach. Trotzdem sind die Mitglieder des Männergesangvereins Concordia 1886 nicht untätig. Als Pächter des Kulturzentrums treiben sie den Bau des Vereinsheims weiter voran. Gemeinsam mit der Motorradfahrgemeinschaft Dübener Heide wird am zweistöckigen Gebäude gewerkelt, das am Rand der Senke errichtet wird.

Sänger und Biker packen beim Bau mit an

Es schließt direkt an einem der Kioske an. Ein Großteil der Arbeiten erfolgt in Eigenleistung, und Sänger wie Biker können sich über tatkräftige Unterstützung fleißiger Hände freuen. Ziel ist es, unter Einhaltung von Abstand und Hygiene das Dach bis Ende des Jahres schließen zu können, ehe der Innenausbau erfolgt. Trotz des hohen Anteils an Eigenleistung wird Geld benötigt, das durch Fördermittel aus dem Leader-Programm fließt.

Vereinsheim wird auch für die Öffentlichkeit zugänglich

Nach Fertigstellung wollen die Motorradfreunde das Erdgeschoss beziehen und die Sangesbrüder können im Obergeschoss ihre Chorproben durchführen. Das Vereinsheim wird auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sein. Zur Erinnerung: Der Probenraum im Bürgerhaus wird von der Grundschule genutzt. Der Bau ist Bestandteil des Konzepts Kulturzentrum Steinerkeide. 2019 wurden Bühne und Kioske saniert, überdachte Sitzbereiche errichtet, die Tanzfläche erneuert und Barrierefreiheit geschaffen.

Von Heike Nyari