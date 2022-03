Pohritzsch

Tourneeauftakt nach zwei Jahren Pause: „Es geht so ein bisschen in die Normalität zurück, wir hoffen, dass es so bleibt“, sagt Vanessa Spindler, die beim Circus Voyage die Tour leitet, aber auch selbst als Artistin auftritt. Nach immerhin zwei Jahren mehr oder weniger Zwangspause durch die Corona-Pandemie baut das Familienunternehmen wieder sein Zelt auf, zunächst in der Merseburger Straße am Sommerbad in Halle. Vom 25. März, dem Premierenfreitag, gastiert der Zirkus dort bis zum 18. April. Ab Sonnabend, dem 23. April, macht er dann in Leipzig am Kohlrabizirkus Station.

Der Alltag ist ein anderer

Die Puste müsse erstmal wiederkommen, beschreibt Vanessa Spindler. Zwar stehen die Artisten trotz Pause nach wie vor im Training, aber die Zeit ohne Auftritte habe doch mitgebracht, dass der Alltag ein anderer sei. „Die Motivation kommt so langsam von alleine wieder. Man freut sich, dass es einfach wieder losgeht“, so die 27-Jährige. Der Vorverkauf läuft, die Werbung ist geschaltet, nun muss das Wetter noch durchhalten und anders als in den vergangenen Wochen möglichst sturmfrei bleiben.

Noch fehlt die magische Atmosphäre der Manege: Artistin Vanessa Spindler übt im Winterquartier in Pohritzsch. Quelle: Manuel Niemann

Die Pandemie, die den Alltag im Zirkus durcheinandergebracht hat, sei zunächst weit weg gewesen, brachte dann aber in Leipzig einen abrupten Stopp nach der Premiere 2020. Sachsen war damals noch spät dran mit Verschärfungen, zum Teil unterscheiden sich jetzt die Auflagen von Landkreis zu Landkreis. „Jeder Schritt, der sich jetzt lockert, ist für uns schön.“

Corona trifft Zirkus unvermittelt

„Keiner konnte sich darauf vorbereiten. Und dann war es so, wir durften spielen, aber es sind keine Leute gekommen, weil sie Angst vor Corona hatten“, erinnert sich ihr Mann Nico Spindler, der als Clown, aber auch als Motorrad-Artist in der Show zu sehen ist. Neuland für den Zirkus, der seit 27 Jahren besteht und so lange auch schon den Berliner Weihnachtszirkus im Programm hat. Der Chef selbst ist in Würzburg geboren, aber in Berlin aufgewachsen, dann natürlich viel gereist, aber auch viel in Berlin gewesen. Seine Frau kommt hingegen aus München. Irgendwann entschieden sie, Deutschland komplett zu bereisen, ein Leben auf Tour, das Corona stoppte.

„Wir haben nicht komplett eine Pause gehabt“, sagt Vanessa Spindler, das sei schon allein wegen der Tiere nicht gegangen, für die auch in den „Circus-Hof“ in Pohritzsch in Nordsachsen investiert wurde, um die Kosten für das Futter zu tragen. Seit acht Jahren hat der Zirkus ein Grundstück in Pohritzsch, der feste Standort für das Winterquartier wurde während der Pandemie zum zweiten Standbein und ein festes Zuhause, während andere Zirkusse strandeten.

Neuanfang nach zwei Jahren Pause

„Die zwei Jahre haben ganz schön gezehrt“, sagt Nico Spindler. „Ich musste mir als Clown meine eigenen Shows noch mal angucken, weil es schon zu lange her ist.“ Denn eigentlich kehrt der Zirkus sonst nur fürs Winterlager in Pohritzsch sechs Wochen ein, dieses Mal wurden daraus merklich mehr. „Dann sind wir selbst alle an Corona erkrankt, wir haben es alle schon zweimal durch trotz Impfungen. Wir wissen, dass damit nicht zu spaßen ist“, sagt Vanessa Spindler, auch aus der Erfahrung eines Todesfalls durch Covid-19. Die Bestimmungen, die jetzt gelockert wurden, seien daher ein notwendiges Übel. „Klar, wir würden gern wieder starten, das ist unser Leben und unser Beruf. Aber man muss auch nach der Gesundheit der Menschen gehen.“

In der Motorradkuppel zeigt Nico Spindler seine fahrerischen Fähigkeiten – mit waghalsigen Tricks und todesmutigen Saltos. Quelle: Circus Voyage

Komplett neues Programm nach der Zwangspause

Der Neustart jetzt soll international werden: „Wir haben ein ganz neues Programm auf die Beine gestellt in den letzten zwei Jahren.“ Die Artisten, die dieses Mal dabei seien, seien komplette Neuverpflichtungen: „Wir haben dieses Mal Ungarn, Tschechen, Ukrainer und Peruaner dabei, die mit einem Arbeitsvisum kommen.“ Dafür gibt es Artistenagenturen, die Kontakte vermitteln, aber auch die sozialen Medien wie Facebook seien inzwischen ein Anlaufpunkt, um neue Gesichter zu entdecken. „Wenn wir einen Aufruf über Facebook machen, dass wir noch Artisten für die nächste Saison suchen, schreiben sie uns an: ‚Ich bin noch frei!’.“ Daneben helfen die Kontakte und Freunde in der Branche.

„Man muss die Kosten im Überblick haben, man darf auch nichts doppelt haben im Programm und man will nicht dasselbe zeigen, wie in den anderen Jahren“, beschreibt die Tourleiterin, worauf es ankommt. Weil der Zirkus einmal in Norddeutschland und einmal in Süddeutschland tourt, wechsele das Programm spätestens nach zwei Jahren. „Dieses Jahr geht es nach Halle, Leipzig, Berlin, in die Richtung, nächstes Jahr wahrscheinlich Dresden und Hamburg.“ Weil die Verträge Corona-bedingt nachgeholt werden, geht es anders als sonst erst einmal etwas kreuz und quer.

150 000 Liter Wasser in der Manege

Der „Circus unter Wasser“, wie er sich nennt, setzt dabei aber auch auf seine Wassermanege. „Das sind 150 000 Liter Wasser in der Manege“, beschreibt Vanessa Spindler, „mit Wasserfontänen und Regen von oben, wir haben eine Meerjungfrau, wir haben einen Clown, der im Wasser schwimmt.“ Alles sei aufwendiger, auch weil die Generation TikTok inzwischen einfach mehr erwarte. Lichteffekte, Musik und Toneffekte, Wasserspiele und Hologramme bieten ein dreidimensionales Erlebnis in der Wasserwelt. „Heutzutage müssen selbst die kleineren Zirkusse moderner und actionlastiger werden.“ Davon gebe es immer mehr, um die 200, schätzt sie. Nicht einfach für einen großen Zirkus, deren Zahl hingegen extrem zurückgegangen sei, auch weil in den Städten mehr und mehr die Stellplätze dank Urbanisierung fehlen.

„Wir versuchen, immer etwas Neues zu machen“, sagt Vanessa Spindler. Motorradspringer werden etwa in Leipzig mit ihren Rampen dazustoßen. Davor habe man alles etwas heruntergestuft. „Jetzt stocken wir wieder auf.“ Sechs neue Acts, circa 35 Personen kommen neu dazu. „Ich schätze, wir werden am Ende um die 50 sein. Wir selbst sind um die zwölf Personen, vom Kleinsten mit einem Jahr bis zum 80-jährigen Opa haben wir alles dabei.“ Und der 28-jährige Nico Spindler fügt hinzu: „Es hat sich davor einfach nicht rentiert, die ganzen Artisten aus den verschiedenen Ländern zu holen, ohne zu wissen, dürfen wir los, dürfen wir nicht los.“

Zusammenhalt im Dorf hilft Zirkus

„Es gab Hilfen wie Neustart Kultur, das wurde extra vom Bund ins Leben gerufen. Wir waren froh darüber.“ Ein paar Reserven hatten sie selbst, auch das habe geholfen. Vanessa Spindler: „Wir hatten auch Hilfen hier aus dem Dorf, ein Bauernhof hat uns Heu geschenkt oder ist uns mit den Preisen entgegengekommen. Wir haben hier im Dorf auch ganz viele nette Nachbarn, die uns Brot gebracht haben oder Hundefutter, Vogelfutter, sie haben uns alles Mögliche gebracht.“ Über jede kleine Geste hat sich die Zirkusfamilie gefreut. „Wir sind so dankbar!“

Trotzdem sei es nicht einfach gewesen, über die Runden zu kommen, die Tiere wollten gepflegt werden und die Familie selbst wollte auch von etwas leben. „Auch die vielen Fahrzeuge, die jetzt so lange gestanden haben, stehen sich auf gut Deutsch kaputt.“ Das sei in den sechs sonst üblichen Wochen nie ein Thema gewesen. „Dass sich Reifen kaputt stehen, haben wir so noch nie gehabt. Sonst waren es sechs Wochen und weiter“, sagt Nico Spindler.

Dieses Jahr neben der Motoradkugel mit dabei: Familie Medini mit ihrer Papageienshow. Quelle: Circus Voyage

Neues Zelt schafft mehr Abstand

Daneben hat der Zirkus aber auch investiert, auch wegen möglicher Abstandsregelungen und Zuschauerbegrenzungen: „Unser Zelt hat 36 Meter Durchmesser und die Tribüne ist für 1000 Personen. Wir haben jetzt extra ein größeres Zelt anfertigen lassen, damit man das Hygienekonzept einfacher umsetzen kann“, sagt Vanessa Spindler. Das neue Zelt fasse theoretisch das Doppelte, die Plane wurde extra in Italien gefertigt und hält hoffentlich Witterung und UV-Strahlung mindestens zehn Jahre stand. Zwischen 50 000 bis 100 000 koste die allein, auch beim Material und den Spritpreisen sei inzwischen der Anstieg bei den Kosten immens. „Heizöl, Sprit, Energiekosten – das geht alles hoch“, so Nico Spindler.

Allein zum Fuhrpark gehören 20 große Lkw und noch circa zehn kleinere plus die Wagen der engagierten Artisten. „Da geht Diesel ohne Ende weg. Und dann kommen noch die Heizkosten hinzu.“ Die Pandemie hat zumindest hier etwas Gutes, weil die Bestimmungslage noch unsicher war, startet der Zirkus später als sonst in die Saison und hofft bei den Gastspielen auf milde Temperaturen: „Wenn sich die Leute ins Zelt setzen, muss man locker 20 Grad drin haben, sonst fühlt sich der Zuschauer nicht wohl. Die Show kann dann noch so gut sein, aber am Ende sagen sie, sie haben gefroren“, beschreibt der 28-Jährige. Kassengift, das sich herumspricht nach der ersten Show.

Auch die Tiere haben in Pohritzsch überwintert. Quelle: Manuel Niemann

Tierschutz geht vor

Während dort wohl mehr investiert wird, gibt es zum Tourauftakt auch Abstriche: Nicht alle der Tiere, zu denen Gänse, Hunde, aber auch Alpakas, Zebras, Elefanten und ein Flusspferd gehören, gehen dieses Mal auf die Reise. „Auch wegen Corona, es gibt noch keine Studien, wie die Tiere darauf reagieren. Einen Elefant hat nicht jeder“, sagt Vanessa Spindler.

Bei den Pferden könne das Risiko inzwischen eingeschätzt werden, aber anders als im Zoo habe man im Zirkus einen engeren Kontakt mit den Tieren. „Grade bei den Kamelen, Lamas, Pferden haben wir mittlerweile Erfahrungen.“ In Belgien habe sich ein Flusspferd angesteckt und das gut weggesteckt – aber gelte das auch generell? Da wollten sie lieber abwarten.

Für die Premiere in Halle am Freitag, dem 25. März, 18 Uhr, verlost LVZ.de zehn Eintrittskarten für zwei Personen mit freier Platzwahl im gesamten Zelt. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, meldet sich unter dem Stichwort „Circus Voyage“ mit seinem Namen, Kontaktdaten sowie einer Telefonnummer unter gewinnspiele@lvz.de. Die Gewinner werden dann persönlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist Montag, der 21. März, 12 Uhr.

Von Manuel Niemann