Nordsachse exportiert Atemschutzmasken aus China

Bad Düben/Shenzhen

Stephan Thärigen sitzt gerade im Auto, als er für ein Interview bei der LVZ anruft. Hier ist es erst 10 Uhr am Morgen, bei ihm im Südchinesischen Shenzhen ist es dagegen bereits 16 Uhr. Er ist auf dem Weg zu einer der Fabriken, die er mit der Produktion von Atemschutzmasken beauftragt hat. Er wird heute vor Ort eine Qualitätsprüfung durchführen, denn die Mundschutze sind für den Export nach Deutschland bestimmt und müssen daher der Europäischen „CE-Norm“ entsprechen. „Manche Fabriken fälschen die Laborberichte“, erzählt Thärigen, darum mache er regelmäßige Kontrollbesuche.

Frühes Interesse für ferne Kulturen

Thärigen lebt inzwischen zehn Jahre in China. Ursprünglich kommt er jedoch aus Söllichau bei Bad Düben. „Für mich war es schon immer interessant, ins Ausland zu gehen und andere Kulturen kennenzulernen“, sagt der 31-Jährige. Daher absolviert er in der Schulzeit eine Auslandsjahr in den USA. Nach seinem Zivildienst in Leipzig zieht es ihn für das Studium „Produktion und Logistik“ nach Erfurt. 2011 geht er nach Hangzhou in China für zwei Auslandssemester an der Partnerhochschule. „Und dann bin ich eigentlich gleich in China geblieben“, sagt Thärigen lachend. In den letzten Jahren hat er für verschiedene Unternehmen in den Bereichen Produktbeschaffung und Qualitätskontrolle gearbeitet. „Meine Aufgabe ist es, gute Lieferantenfirmen zu finden, die die deutschen Qualitätsansprüche erfüllen“, so Thärigen. Vor gut einem Jahr macht er sich schließlich selbstständig und gründet seine Firma „GQC“ (German Quality Control).

Anzeige

Stephan Thärigen bei der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Quelle: privat

Weitere LVZ+ Artikel

Immer größere Nachfrage nach Atemschutzmasken in Deutschland

Thärigen kann sich nicht beklagen: „Es läuft gut, ich bin voll ausgelastet, vor allem durch die Masken“. Als das Coronavirus im Dezember letzten Jahres in Wuhan ausbricht, wird kurz darauf die Maskenpflicht in der gesamten Volksrepublik verordnet. Dann gibt es die ersten Infektionen in Europa, und Thärigen lässt vereinzelten Geschäftspartnern in Deutschland ein paar wenige Masken zukommen, als freundliche Geste. Als sich die Lage auch hier verschärft, wird die Nachfrage aus der Heimat immer größer. Darum sucht er kurzerhand drei Fabriken und startet den Export im großen Stil.

Täglich werden bis zu 200 000 Masken produziert

„ Shenzhen liegt mitten im Pearl River Delta, ein Gebiet, wo Fabrik an Fabrik steht“, erzählt er, „die Produktionsstätten dort sind sehr flexibel und können in einer Woche umgebaut werden. Viele stellen wegen der neuen Regelungen jetzt Masken her“. Darum sei es auch nicht schwer gewesen, die Fabriken für sein Projekt zu finden. An den Fließbändern einer Fabrik entstehen täglich zwischen 50 000 und 200 000 Masken. Anschließend werden durch „Hitze-Thermo-Druck“ die Bänder und Nasenclips in Handarbeit angebracht. Die Preise für die Masken liegen „zwischen 1,80 und 4 Dollar zuzüglich Transportkosten, Zoll und Umsatzsteuer“, so Thärigen. Shenzhen hat die ideale Lage für den Export ins Ausland, denn es liegt nur knapp 20 Kilometer von der Handelsmetropole Hongkong entfernt. Und die beide Städte haben die dritt- und viertgrößten Containerhäfen der Welt.

Letzte Reise nach Deutschland im Februar

Auch privat profitiert Thärigen von der guten Vernetzung: „Die Anbindung ist super, um zu vereisen, zum Beispiel nach Südostasien. Hier gibt es für mich die richtige Work-Life-Balance.“ Dann fügt er noch hinzu: „Na ja, zurzeit gibt es aber nur Arbeit.“ Das letzte Mal ist er im Februar verreist, war als Gastredner zu einer Messe in Frankfurt. Vor den Reisebeschränkungen ist er circa viermal im Jahr nach Deutschland geflogen, auch um seine Familie in Söllichau zu besuchen. Abgesehen davon zieht es den Wahl-Chinesen aber nicht wieder nach Deutschland. „Man trifft hier viele verschiedene Menschen aus der ganzen Welt. Die Chinesen sind freundlich und die Großstädte sind alle sehr modern“, erzählt er.

Dann muss er das Gespräch beenden. Er ist inzwischen bei der Fabrik angekommen. Mit im Auto sitzt seine Freundin, eine Chinesin, die ihm auch die Landessprache beibringt. Ja, Thärigen gefällt sein neues Zuhause wirklich gut. Nur die Zensur des chinesischen Staates und die Tischmanieren seien für ihn gewöhnungsbedürftig.

Lesen Sie auch:

Von Pauline Szyltowski