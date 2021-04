Nordsachsen: Inzidenzwert aktuell bei 226,1

Nordsachsen

Der Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen liegt am Freitag bei 226,1. Insgesamt 1009 Einwohner waren als aktuell Corona-positiv registriert. Die Gesamtzahl der bisherigen Corona-Fälle seit März vergangenen Jahres – also einschließlich der inzwischen nicht mehr infizierten Betroffenen – liegt nun bei 10 985. Insgesamt 316 Menschen sind verstorben. In Nordsachsen gab es bisher 18 195 Erst- und 11 717 Zweitimpfungen gegen Corona (Stand: 31. März). Der Landkreis zählt insgesamt etwa 197 000 Einwohner.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 280, Quarantäne aktuell: 520, Todesfälle: 47

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 341, Quarantäne aktuell: 630, Todesfälle: 62

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 105, Quarantäne aktuell: 218, Todesfälle: 110

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 110, Quarantäne aktuell: 193, Todesfälle: 78

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 81, Quarantäne aktuell: 116, Todesfälle: 11

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 79, Quarantäne aktuell: 121, Todesfälle: 8

13 Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 2. April):

Arzberg: 11

Bad Düben: 22

Beilrode: 8

Belgern-Schildau: 13

Cavertitz: 6

Dahlen: 3

Delitzsch: 46

Doberschütz: 25

Dommitzsch: 2

Dreiheide: 2

Eilenburg: 41

Elsnig: 1

Jesewitz: 35

Krostitz: 16

Laußig: 19

Liebschützberg: 4

Löbnitz: 32

Mockrehna: 4

Mügeln: 6

Naundorf: 1

Oschatz: 38

Rackwitz: 11

Schkeuditz: 60

Schönwölkau: 6

Taucha: 36

Torgau: 29

Trossin: 1

Wermsdorf: 9

Wiedemar: 11

Zschepplin: 28

