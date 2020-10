Nordsachsen: Schüler müssen sich warm anziehen

Nordsachsen

Regelmäßiges Stoßlüften ist ein wichtiges Gebot im Kampf gegen Corona – da sind die Winterjacken für Schüler nach den Herbstferien ab Montag wohl an der Tagesordnung. Wie gehen Schulen im Landkreis damit um? Wir haben in Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben nachgefragt.

Richtig lüften? Auf Empfehlung des Umweltbundesamtes sollte im Klassenzimmer alle 20 Minuten für etwa 5 Minuten stoßgelüftet werden. Damit soll die Kohlendioxid-Konzentration in der Luft gering gehalten werden. Das verringert nicht nur die Verbreitung von Aerosolen, sondern wirkt sich auch positiv auf die Denkleistung aus. „Lüften ist die einfachste und wirksamste Maßnahme, um Viren aus der Luft in Klassenzimmern zu entfernen“, so Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes. Die Temperatur sinke nur wenige Grad ab und steige rasch wieder an, heißt es weiterhin. Experten schlagen außerdem den Einsatz von Kohlendioxid-Messgeräten vor. Diese zeigen an, wann die Luft verbraucht ist und erneut gelüftet werden sollte.

Eilenburg

An der Sebastian-Kneipp-Grundschule in Eilenburg wird mehrmals in der Unterrichtsstunde sowie während der Pause gelüftet. Luftmessungsgeräte oder Kohlendioxid-Ampeln werden bisher nicht verwendet. „Besonders im Musikzimmer wird auf den Abstand geachtet“, erklärt die Schulleiterin Susanne Genzel. „Es ist wichtiger, die Verantwortung zu übertragen als Verbote zu erteilen.“ Die Kinder seien außerdem sehr verständnisvoll. Auch das regelmäßige Händewaschen haben sie schon verinnerlicht.

Am Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburg muss mindestes ein Fenster sowie die Tür dauerhaft geöffnet sein. Vor den Ferien war das aufgrund der Temperaturen noch kein Problem. „Nach den Ferien werden wir ein Belüftungssystem einführen“, erklärt Schulleiter Dieter Mannel. „Auf ein kurzes Signal hin, sollen die Lehrer stoßlüften.“ Eine Maskenpflicht gab es bisher nur beim Anstehen in der Mensa. Da Nordsachsen nun als Risikogebiet gilt, muss ab Montag jedoch im kompletten Schulgebäude eine Maske getragen werden. Sowohl die Schüler, als auch die Eltern, kamen laut Mannel bisher gut damit zurecht.

Delitzsch

Alle 20 Minuten Stoßlüften und eine Bewegungseinheit – das ist das Konzept der Grundschule Delitzsch-Ost. Auch vor der ersten Unterrichtsstunde wird bereits von den Hausmeistern gelüftet. „Die Eltern wissen Bescheid, dass die Kinder dicke Jacken mitnehmen müssen“, erklärt Susann Krohn, die stellvertretende Schulleiterin. Obwohl es an der Grundschule generell schwieriger sei als an der Oberschule, hätten die Kinder sich bereits an die Hygieneregeln gewöhnt.

Auch an der Artur-Becker-Oberschule in Delitzsch ist das Lüften ein fester Bestandteil des Hygienekonzepts. Alle halbe Stunde wird quergelüftet. Kommuniziert wurde das über den Schülerrat. Laut Schulleiterin Gundel Adler gelte die Maskenpflicht solange sich die Schüler nicht an ihren festen Plätzen befinden.

Bad Düben

Ähnlich ist es am evangelischen Schulzentrum in Bad Düben. Vor und während des Unterrichts wird quergelüftet. Dazu werden Tür und Fenster des gegenüberliegenden Klassenzimmers geöffnet. „Für die Wege im Schulhaus gilt die Maskenpflicht. Nach den Ferien darf die Maske nur neben dem festen Sitzpartner abgenommen werden“, erklärt Schulleiterin Doreen Model. Um die Eltern auf dem neuesten Stand zu halten, gibt es einen Newsletter. Doreen Model ist überzeugt: „Die Schüler und Eltern halten zusammen. Wir ziehen alle an einem Strang!“

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) hat in der ersten Ferienwoche zwei Luftfiltergeräte im Rathaus getestet. Diese sollen nun bei Veranstaltungen oder Beratungen ab vier Personen eingesetzt werden. Ansonsten werden sie im Foyer oder in verschiedenen Ämtern platziert. „Die Hochleistungsgeräte filtern Viren aus der Luft. So können wir trotz Corona sicher weiterarbeiten“, erklärt Astrid Münster. Eine Studie der Universität der Bundeswehr München bestätigt, dass der verwendete Raumluftreiniger die Infektionsgefahr durch Aerosole wirksam reduziert. Daher wird empfohlen, auch Schulen mit den Geräten auszustatten. Bei den Schulen hat die Bürgermeisterin angefragt, diese würden in den Klassenzimmern aber vorerst weiter lüften. „Bei Großveranstaltungen in den Schulen in Bad Düben sollen die Geräte aber zum Einsatz kommen“, kündigt Astrid Münster an.

Von Yvonne Schmidt