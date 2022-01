Eilenburg

Im Eilenburger Bürgerhaus gibt es seit letztem Jahr Impfungen gegen Corona. Auch Testen ist in dem eigentlich kulturellen Zentrum der Stadt möglich. Lange Schlangen von Impfwilligen wie im Dezember sieht man nicht mehr vor dem Gebäude in der Franz-Mehring Straße. Wie groß ist die Impfbereitschaft in Eilenburg aktuell? Ist das stationäre Impfteam dort gerade ausgelastet? Die LVZ hat dazu mit Juliane Hoffmann vom DRK Torgau-Oschatz gesprochen. Sie koordiniert gemeinsam mit Manuela Schreiber die mobilen und stationären Impfteams in Nordsachsen.

Wie viele Impfungen werden im Bürgerhaus verabreicht?

1416 Impfungen (Stand 25. Januar) waren es seit Anfang des Jahres. Aktuell liegt die Auslastung bei 25 bis 50 Prozent. Dadurch entstehen keine langen Wartezeiten. Das bedeutet, dass jeder Impfwillige mit nur ungefähr 20 Minuten Zeitaufwand zu seinem Piks kommt. Im Schnitt werden derzeit 70 Impfungen pro Tag verteilt. Geöffnet ist von Montag bis Sonnabend, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Wie hoch ist der Anteil an Erst-, Zweit- und Drittimpfungen?

Geimpft wird vorrangig mit den mRNA-Impfstoffen Moderna und Biontech, aber auch Johnson und Johnson liegt auf Wunsch bereit. Dreiviertel der Impfungen, die dort seit dem 3. Januar 2022 stattgefunden haben, sind Boosterimpfungen. Lediglich acht Prozent macht der Anteil der Erstimpfungen aus. Die zweite Spritze gab es für 16 Prozent.

Wie wird abgesichert, dass der Impfstoff nicht schlecht wird?

Die mobile Impfstation wird, wie alle durch das DRK betreuten Einheiten, wöchentlich mit Impfstoff und entsprechendem Material beliefert. „So kann die Lieferung an die aktuellen Bedürfnisse stetig angepasst werden“, beschreibt Koordinatorin Juliane Hoffman. „Alle aktuell im Einsatz befindlichen Impfstoffe sind im Rahmen einer entsprechenden Kühlung ausreichend haltbar.“

Ab wann kommt der Novavax-Impfstoff?

Die Mitarbeiter des DRK rechnen mit einem kleinen Anstieg der Impfzahlen mit Einführung des Novavax-Impfstoffes, das ist kein mRNA-Impfstoff. Er soll in mindestens einer der nordsächsischen Impfstationen ab Auslieferung verfügbar sein. Ob das Eilenburg sein wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Aktuell geht man von einer Lieferung gegen Ende Februar aus. „Das könnte jedoch eng werden, zumindest für alle die, die aufgrund der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auf diesen Impfstoff gewartet haben, denn es braucht auch bei diesem Impfstoff zwei Spritzen mit Abstand für die Grundimmunisierung“, erklärt die Einsatzkoordinatorin.

Wenn man seine erste Impfung im Bürgerhaus erhalten hat – gibt es den Termin für die zweite gleich dazu?

Einen Termin im direkten Sinne gibt es nicht. „Durch die kontinuierliche Anwesenheit, bis aktuell zum 31. März 2022, kann man jedoch mit dem entsprechenden Impfabstand in einem zum Alltag passenden freien Moment vorbeikommen und den Schutz komplettieren“, erklärt Juliane Hoffmann.

Wie spart man Zeit beim Impfen?

Wer noch mehr Zeit sparen möchte, sollte einen Anamnesebogen sowie die Einwilligung mit dem aktuellsten Stand bereits ausgefüllt mitbringen. Die aktuellen Dokumente gibt es jeweils auf der Webseite des RKI. Auch vor Ort halten die Mitarbeiter des DRK die Unterlagen bereit. Weiterhin sollten der Personalausweis, die Versichertenkarte und der Impfausweis mitgebracht werden.

Impftermine in der Region Eilenburg: Bürgerhaus, Montag bis Sonnabend, 10 bis 18 Uhr 27. Januar Mügeln: Rathaus, 9 bis 16 Uhr Löbnitz: Sportlerheim, 9 bis 16 Uhr Oschatz: „O“ im O-Park, 10 bis 18 Uhr 28. Januar Beilrode: Ostelbienhalle, 9 bis 16 Uhr Oschatz: „O“ im O-Park, 10 bis 18 Uhr Torgau: PEP Prima Einkaufspark, 9 bis 16 Uhr 29. Januar Beilrode: Ostelbienhalle, 9 bis 16 Uhr Oschatz: „O“ im O-Park 10 bis 18 Uhr Torgau: PEP Prima Einkaufspark, 9 bis 16 Uhr Bad Düben: 31. Januar und 1. Februar, Mehrzweckhalle Kirchplatz, 9 bis 15 Uhr mit Termin (Terminbuchung unter: www.terminland.de/baddueben) und jeweils von 15 bis 17 Uhr ohne Termin.

Welche Impfempfehlung gilt?

Neben der bundeseinheitlichen Empfehlung der Stiko hat Sachsen eine eigene Impfkommission, die Siko. In Eilenburg wird nach Vorgaben der Sächsischen Impfkommission geimpft. „Wir impfen Personen unterschiedlichen Alters. Von 12 bis 100 ist alles dabei“, sagt Juliane Hoffmann, „jüngere Kinder dürfen wir hier nicht impfen, da wir keinen entsprechenden Impfstoff für Kinder zur Auswahl haben.“

Von Juliane Staretzek