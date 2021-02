Ab Montag öffnen Kitas und Grundschulen in Sachsen in einem eingeschränkten Regelbetrieb. Das Kultusministerium setzt auf strikte Trennung von Gruppen und Klassen mit festen Bezugspersonen. Doch wie soll das in Schulbussen umgesetzt werden, auf die in Nordsachsen viele angewiesen sind?