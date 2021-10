Nordsachsen ehrt seine Mühlenpreisträger 2021

Nordsachsen

Alles wie immer und doch alles anders – die Auswirkungen der Corona-Pandemie zwingen die Auslober des Mühlenpreises – Landkreis Nordsachsen, Sparkasse Leipzig und Leipziger Volkszeitung – auch anno 2021 zu einem Vergabe-Prozedere, das so eigentlich nicht geplant war. Statt bei einem Festakt im Eilenburger Bürgerhaus bekamen die vier Preisträger ihre Auszeichnungen wie schon im Vorjahr bei vier extra anberaumten Terminen vor Ort überreicht.

Vier Kategorien

Zum 23. Mal ehrte der Landkreis Menschen, die sich seit vielen Jahren, oft sogar über Jahrzehnte ehrenamtlich engagieren, in Vereinen, Verbänden oder auf privater Ebene. Zur Auswahl standen auch diesmal vier Kategorien: KulturLandschaft; Sport, Soziales, Frischer Wind. 21 Vorschläge aus den Jahren 2019 und 2020 waren bereits automatisch im Kandidaten-Topf drin. Hinzu kamen acht neue Vorschläge.

Jury-Entscheidung im Frühjahr

Im Frühjahr hatten die Jury-Mitglieder pandemie-bedingt online bedingt ihre Punkte vergeben. Landrat Kai Emanuel (parteilos), Dezernent Erhard Rexroth, Sandra Möbius und Marcel Kollmann von der Sparkasse Leipzig und Sandy Bley von der Leipziger Volkszeitung reisten nun zu den Siegern nach Eilenburg, Delitzsch, Zschepplin und Laußig und überreichten die Geldprämie, Blumen, eine Urkunde und die von Mitarbeitern der Eilenburger AWO-Werkstätten gefertigten Keramikuhren: „Ein Symbol für die viele Zeit, die die Frauen und Männer dem Ehrenamt opfern“, so Kai Emanuel.

Jürgen Weinert – ein Leben für die Bienen

Wer die Wunder der Bienenwelt verstehen will, muss Jürgen Weinert fragen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert setzt sich der Wölperner für die fleißigen Honigsammlerinnen ein. Der 77-Jährige ist Imker mit Leib und Seele und war viele Jahre im Imkerverein Eilenburg und Umgebung aktiv. Seine Passion ist es, andere mit seiner Bienenfaszination anzustecken, über Zusammenhänge zwischen der Leistung der Bienen und der Ernährung der Menschen aufzuklären, über Naturschutz zu informieren, um Menschen und den Bienen den Lebensraum zu erhalten.

Mühlenpreis-Übergabe an Jürgen Weinert (Kategorie Kulturlandschaft) im Tierpark Eilenburg Quelle: Wolfgang Sens

Jürgen Weinert allein gab es in all diesen Jahren eigentlich nicht. Stets an seiner Seite war Ehefrau Almuth, die den Verein bis ins hohe Alter von 83 Jahren leitete. So mancher Neuimker lernte sein Handwerk bei den beiden. Ob als Bienenseuchen-Sachverständiger, Stadtfestvertreter des Imkervereins, Bienenpflanzungsorganisator, Neuimkerwerber, Patenimkerbetreuer, Vereinsvorsitzender oder Vorstandsmitglied – auf Jürgen Weinert sei immer Verlass gewesen, sagen seine Mitstreiter. Erst recht, als zur Betreuung der eigenen Bienen im Juli 2005 die Betreuung des neuen Bienenstandes im Eilenburger Tierpark hinzukam. 15 Jahre kümmerte er sich zusammen mit seiner inzwischen verstorbenen Frau um das einwabenförmige Holzhäuschen, den Schaubienenkasten und einen Bienenkorb und konnte so manchem kleinen und großen Besucher das Leben der Honigbiene näherbringen. „Das war mir immer eine Herzensangelegenheit, die Bienen hier auch im Tierpark zu zeigen.“

Hätte es die Weinerts in all den Jahren nicht geben – wer weiß. Der Imkerverein Eilenburg hätte es über die für die Bienenhaltung schwierige Zeit der Wende vielleicht nicht geschafft. Der Mühlenpreis 2021 geht an Jürgen Weinert – doch genau genommen posthum auch an seine Frau Almuth.

Anja Weihmann – eine Frau mit Feuereifer

Ein Job im Fünf-Schicht-System bei Stora Enso in Eilenburg, Mutter und Ehefrau – und trotzdem aktiv sowie in verantwortungsvoller Funktion bei der Ortsfeuerwehr. Geht nicht? Doch, das geht. Die Zschepplinerin Anja Weihmann beweist es seit Jahren eindrucksvoll.

Für ihr Engagement stehen viele Beispiele: 2019 absolvierte sie einen Lehrgang, der den Fortbestand der Ortsfeuerwehr sicherte. Sie erklärte sich bereit, die Julaica-Karte zu absolvieren, die sie berechtigt, Kinder und Jugendliche an den Feuerwehrdienst heranzuziehen und zu schulen. Noch heute organisiert sie die gesamte Ausbildung. Bei der Renovierung des Feuerwehrgebäudes war sie ständig im Einsatz. Bei der Vorbereitung von Festen, beim Einsammeln von Spenden für die Tombola oder bei der Betreuung von Ständen beim Dorffest steht sie immer vornan. Summasummarum kommen zwischen 300 und 400 Stunden zusammen, die sie jährlich ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung für die Feuerwehr opfert. Und die Liste ließe sich fortsetzen.

Mühlenpreis-Übergabe an die Zschepplinerin Anja Weihmann. Rechts neben ihr Martin Herbst – 1999 gehörte er zu den ersten Mühlenpreisträgern. Quelle: Wolfgang Sens

Ohne ihr Engagement würde der Feuerwehr etwas fehlen. Ihre Mitstreiter schätzen an ihr, dass sie sich jederzeit mit konstruktiven Ideen einbringt – sei es Unterstützer für Veranstaltungen zu suchen, freiwillige Helfer zu organisieren, nach Veranstaltungen wieder „klar Schiff zu machen“ oder aktive Mitglieder für die neu entstandene Jugendfeuerwehr zu gewinnen. Das Schöne daran: Anja Weihmann kann dabei so begeistern, dass andere Kameraden sie gern unterstützen. Fazit: Ohne sie wäre die Feuerwehr nicht das, was sie heute ist.

Helmut Böttcher – der Retter des Faustballs

Gäbe es die Abteilung Faustball ohne Helmut Böttcher heute noch in Delitzsch? Es gibt nicht wenige, die diese Frage mit einem Nein beantworten würden. Das Motto des 70-Jährigen lautete stets: Faustball darf in Delitzsch nicht untergehen. Und daran hat Helmut Böttcher sein Leben ausgerichtet. Mit 17 begann er seine Sportler-Laufbahn bei der BSG Traktor Delitzsch, später wechselte er zu Lokomotive Delitzsch, Abteilung Faustball. Als viele Spieler nach Bitterfeld wechselten, drohte das Aus. In dieser Zeit wurde er zu einer Schlüsselfigur, die den Faustball am Leben hielt – er war Planer, Organisator und Verantwortlicher für alle bürokratischen Fragen.

Mühlenpreis-Übergabe an Helmut Böttcher (Kategorie Sport) in der Becker-Oberschule Delitzsch Quelle: Wolfgang Sens

Die Sportfreunde packten an, als es darum ging, den Sportplatz am Werkstättenweg herzurichten. Auch beim Bau der Artur-Becker-Turnhalle 1976 brachten die Faustballer des ESV Delitzsch über 1000 Aufbaustunden ein, um endlich Zeiten für den Hallentrainingsbetrieb zu bekommen – Helmut Böttcher ging immer mit voran. 1985 übernahm er die Leitung der Sektion Faustball im ESV. Ab Mitte der 1990er-Jahre widmete er sich der Kinder- und Jugendförderung, formte ein starkes Jugendteam U16 und führte es zu den Sächsischen Meisterschaften. 2016 organisierte er den Wechsel zum SV Sachsen Delitzsch, da es für den Faustball beim ESV Delitzsch keine sportliche Basis mehr gab. Ruhestand ist für den agilen Rentner ein Fremdwort. Noch immer ist er zweimal wöchentlich im außerschulischen Unterricht aktiv, um Kindern diese Sportart näherzubringen. Seit drei Jahren hat der Verein dank seines Engagements sogar wieder ein aktives Jugendteam U14.

Florian Kern – Frischer Wind in Laußig

Als Florian Kern 2015 in Laußig den Förderverein HeimatHerzen mitgründete, ging es vor allem um einen Aspekt: Lebensqualität auf dem Dorf bewahren. Wie vielschichtig das sein kann, sollte sich alsbald zeigen. Über 30 Frauen und Männer engagieren sich seitdem unter Führung des 26-Jährigen in den Bereichen Soziales, Sport, Tierschutz, Umweltschutz, Kultur und lokale Wirtschaft.

Doch was bedeutet das konkret? Seit drei Jahren werden für die Kita Diakonie Albert Schweitzer in Laußig Weihnachtsaktionen durchgeführt. 2016 wurde ein Fotoprojekt organisiert, um einen Fernseher für die Kita spenden zu können, 2017 bekamen die Hortkinder Lerncomputer. Es geht nicht nur um die Technik. Florian Kern hilft den Kindern in Kursen mit Lernprogrammen in Deutsch und Mathe sowie dabei, die Funktionen der Computer kennenzulernen. Neben Studium und Job an der Uni Halle ist er Ortsvorsteher und CDU-Gemeinderat.

Mühlenpreisübergabe an Florian Kern in Laußig Quelle: Wolfgang Sens

Das Miteinander in den Ortschaften seiner Heimat ist dem 26-Jährigen wichtig. Er brachte alle Vereine an einen Tisch, um das gemeinsame Wirken zu fördern, ein Veranstaltungsflyer entstand, Verkaufshütten für Frühlings-, Dorf-, Kinder- und Vereinsfeste wurden angeschafft, Partnerschaften mit Unternehmen geknüpft, das Heimat- und Dorffest in Laußig organisiert. In einer Gemeinschaftsaktion konnte die Neugestaltung der Gedenkstätte am ehemaligen Arbeitslager „Heide“ bei Kossa realisiert werden, auch das Denkmal zum Gedenken der gefallenen Soldaten des 1. Weltkrieges in Laußig wurde aufgefrischt, neu ist zudem das Denkmal zum Gedenken an die Opfer und Gefallenen des 2. Weltkrieges. Frischen Wind ins Dorf zu bringen hieß für Florian Kern auch, mit den „Aktiven Senioren“, dem Jugendhaus und Einwohnern brachliegende Grünflächen in Laußig neu zu bepflanzen, das Spielgerät auf dem Spielplatz zu erneuern und 14 neue Bänke und Sitzgruppen für die Ortschaft Laußig sowie die Pristäblich und Gruna zu organisieren. Für all das gab es jetzt den Mühlenpreis. „Für mich ein Ansporn, mich weiter einzusetzen“, so Kern.

