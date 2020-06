Nordsachsens Badesee: Der Sommer kann kommen!

Nordsachsen

Die Badeseen im Landkreis Nordsachsen – hier ist für jeden etwas dabei:

Kiessee Eilenburg

Mit bester Wasserqualität kann der Eilenburger Kiessee punkten. Über die Straße Zum See sind Campingplatz und Badestrand im Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ) erreichbar. Die Muldestadt hat mit der Wasserskianlage auch noch eine Besonderheit aufzuweisen. Ansonsten sind Segeln, Surfen, Tauchen, Rudern und Angeln auf und im 150 Hektar großen See möglich. Am bewachten Badestrand warten Kinderspielplatz, Volleyball und Tischtennis. Es gibt einen Sandstrand mit FKK-Anteil. Seit Mai ist hier wieder geöffnet. Während der Schließzeit wurden im Sanitärbereich Trennwände aufgestellt, im Außenbereich unbefestigte Straßen asphaltiert und in den Spielplatz investiert.

Anzeige

An der Wasserskianlage sind derzeit Anmeldungen nötig, um aufs Gelände zu kommen. Die Tische zum Verweilen sind in größeren Abständen aufgestellt, der Kassenstand wurde nach draußen verlegt. Es gibt ein Imbissangebot.

Weitere LVZ+ Artikel

Einen Rundweg um den Eilenburger Kiessee gibt es nicht. Ein Teil der Uferzone ist nach wie vor Betriebsgelände und Uferabschnitte sind zudem privatisiert.

Das FEZ öffnet von 10 bis 20 Uhr, www.camp-eb.de, Eintritt: 3 Euro, Kinder ab 3 bis 14 Jahre 2 Euro Website Wasserski-Anlage: www.wasserskianlage-eilenburg.de

Schladitzer See

Der Schladitzer See Quelle: Andre Kempner

Am Schladitzer See können Badelustige und Wassersportler unterschiedlichster Fasson glücklich werden: Gleich drei Strände sind ausgewiesen. Schladitzer Bucht, Biedermeier- und Wolteritzer Strand laden zur Abkühlung ein. Wer will, kann auch eine Strandtour machen. Der Rundweg um den Schladitzer See ist knapp neun Kilometer lang.

Die Schladitzer Bucht bietet die vielfältigste Infrastruktur, wirbt mit kinderfreundlichem Sandstrand mit Flachwasserbereichen für die Kleinsten. Stand up Paddling, Tauchen, Windsurfen, Segeln, Kitesurfen oder Kanufahren sind möglich. Die Ausrüstung dafür lässt sich am Camp David Sport Resort ausleihen. Außerdem lockt der Wasser-Fun-Park zum Austoben. Zudem gibt es Gastronomie verschiedenster Ausprägung sowie Möglichkeiten fürs Campen, Übernachten, Ferien machen. Während der sächsischen Sommerferien und bei Bedarf auch an warmen Wochenenden danach sind Rettungsschwimmer von 11 bis 17 Uhr am Strand im Einsatz. Die bewachte Wasserfläche ist durch Bojen markiert. Zusätzlich ist ein Bereich für Nichtschwimmer gekennzeichnet. Hunde sind nicht erlaubt. Für sie ist ein Bereich zwischen Tauchbasis und Kitewiese vorgesehen.

Am Biedermeierstrand, der über Radefeld zu erreichen ist, wird auf der Strandbühne vor allem Kultur geboten, allerdings kann derzeit nicht garantiert werden, dass alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden. Das Baden am Biedermeierstrand erfolgt auf eigene Gefahr. Es gibt keine Badeaufsicht und keine regulären Öffnungszeiten.

Vom Schkeuditzer Ortsteil Wolteritz aus ist der Wolteritzer Strand zu erreichen. Es gibt ein Strand-Café.

Eintritt am bewirtschafteten Badestrand der Schladitzer Bucht: 2,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt, ebenso Behinderte mit Begleitperson.

Naturbad Luppa

Das Naturbad Luppa Quelle: Christian Neffe

Naturnah, abwechslungsreich, Erholung für alle Generationen – so wird das Naturbad Luppa beschrieben. Zwischen Wermsdorf und Dahlen erwartet den Besucher das 35 Hektar große Gelände mit 20 Hektar Wasserfläche. Der Strand ist 1,5 Kilometer lang. Davon sind stolze 1000 Meter als FKK-Bereich ausgewiesen. An Land werden Kinderspiel- sowie Volleyballplatz geboten, und zu Wasser wird mit Wasserrutsche und Schwimminseln gepunktet. Es können Wassertreter, Ruderboote, Stand-up-Paddle-Utensilien sowie Sonnenschirme und Strandliegen ausgeliehen werden. Parkplatz, Liegewiese, Kiosk sind da. „Ich habe jetzt auch einen kleinen Stellplatz für Wohnmobile eingerichtet“, erklärt Betreiber Holger Kühn.

In Sachen Corona-Bestimmungen macht er sich auch keine Sorgen. Motto: „Wir haben schon immer die mit Abstand besten Gäste.“ Platz sei genug da. Das Naturbad Luppa hat die Einstufung als offizielle EU-Badestelle in der Kategorie „Ausgezeichnete Badegewässerqualität“. Die Sichttiefe beträgt mehr als zwei Meter. Davon können sich alle überzeugen, die mit Schnorchelausrüstung abtauchen: Im Wasser leben auch Muscheln und Flusskrebse.

Öffnungszeiten: In der Badesaison täglich 9 bis 20.30 Uhr; Eintritt: 2 Euro, Kinder im Alter bis 7 Jahre frei; Naturbad Luppa, Torgauer Straße in Wermsdorf, Mobil: 0173 7714916, E-Mail: naturbadluppa@web.de

Waldbad Schmannewitz

Das Waldbad Schmannewitz Quelle: Axel Kaminski

Bereits 1927 wurde der Waldteich in der Dahlener Heide zum Freibad ausgebaut und ist seitdem das Waldbad Schmannewitz. Aktuell wird sich dort durchaus mal über Regentage gefreut, denn im vorigen Jahr fehlte zuletzt ein Meter am normalen Wasserspiegel. Das konnte über den Winter zwar bis auf 25 Zentimeter aufgeholt werden, aber von den bisherigen Niederschlägen bekam die Dahlener Heide nicht viel ab. Doch die Wasserrutsche ist in Betrieb und am Sprungturm ist das 1-Meter-Brett freigegeben. Zudem lässt es sich wieder prima schwimmen, so Pächter Harald Kutsche. Bootsverleih, Volleyballfeld, FKK-Wiese und Imbiss gehören ebenfalls zur Ausstattung.Waldbad Schmannewitz, Buchaer Straße, Dahlen. Geöffnet täglich von 10 bis 19 Uhr. Eintritt: 2 Euro; Kinder unter 6 Jahre haben freien Eintritt.

Muldearm Löbnitz

Der Muldearm bei Löbnitz Quelle: Wolfgang Sens

Es gibt auch die vielen kleinen Badeseen und -teiche, die vor allem Badelustige aus der näheren Umgebung anziehen. So ist auch der Badestrand am alten Muldearm bei Löbnitz/Roitzschjora ein solcher Lokaltipp. Er entstand, weil die Mulde, die sich immer weiter durchs Land mäanderte, irgendwann den kürzeren direkten Weg suchte. Nach den Niederschlägen in der vergangenen Zeit führt er auch wieder ausreichend Wasser. Vor allem gibt es hier auch einen kleinen Campingplatz. Wer ihn derzeit nicht als Dauercamper, sondern als Kurzzeitgast besuchen will, braucht einen Wohnwagen oder Wohnmobil mit eigener Toilette. Denn die Nutzung der campingplatzeigenen Sanitäranlagen ist für Kurzzeitgäste nicht gestattet. Ansonsten gelten hier ebenso die allgemeinen Hygieneanforderungen.

Die Freibäder im Landkreis

Wer etwas mehr Trubel, gut ausgebaute Infrastruktur und den großen Pool mag, ist im Schwimmbad richtig:

Das Natursportbad Bad Düben hat im Ortsteil Hammermühle neu eröffnet. Ausstattung: 16 Meter lange Breitwellenrutsche, Felsenlandschaft mit Wasserspielelementen für Kleinkinder, zwei Beachvolleyballfelder, Bodentrampolin, Balancierstrecke, Wohnmobilstellplatz. Geöffnet: Montag bis Donnerstag 12 bis 18 Uhr, Freitag 12 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage und während der Sommerferien in Sachsen 10 bis 20 Uhr. Eintritt: 4 Euro, Kinder und Jugendliche ab 6 Jahre 2,50 Euro. Familienkarte (zwei Erwachsene, zwei Kinder) 10 Euro.

Parthe-Bad Taucha: Rutsche, Beachvolleyballplätze, Kinderspielplatz, mehrere Becken. Derzeit 13 bis 19 Uhr geöffnet. Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder bis 15 / Schüler bis 18 Jahre 3 Euro, Kinder unter 1 Meter haben freien Eintritt. Familienkarte (zwei Erwachsene, zwei Kinder) 12 Euro.

Freibad Oschatz: Rutsche, 1-Meter-Sprungbrett, der 3- und der 5-Meter-Turm sind derzeit gesperrt, Beachvolleyballplätze. Neu: Wasserspielplatz für Kleinkinder. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Eingang derzeit am Eulensteg. Eintritt: Erwachsene 3 Euro, Kinder unter 3 Jahre frei, Kinder 3 bis 16 Jahre 1,50 Euro, Schüler und Studenten 1,50 Euro.

Stadtbad Mügeln: Schwimmbecken, Wasserrutsche, Sprungbrett, Liegewiese, Kinderspielplatz. Geöffnet Juni bis August 10 bis 20 Uhr. Eintritt: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche 1,50 Euro, Kinder unter 3 Jahre frei.

Das Freibad Elberitzmühle in Delitzsch ist ab dieser Saison aufgrund des baulichen Zustands geschlossen. Sanierung und Umbau werden vorbereitet.

Zwochauer & Seelhausener See

Am Zwochauer See. Quelle: Mathias Schönknecht

Wasser ist da, aber Baden nicht erlaubt. Das trifft auf einige der neu entstandenen Tagebauseen zu, deren Gebiet unter Naturschutz gestellt wurde. Bei einigen läuft die Prüfung noch. So setzt sich die Gemeinde Wiedemar seit Jahren dafür ein, am benachbarten Zwochauer See eine Badestelle einzurichten. Allerdings lebt dort der Rothalstaucher, eine störungsempfindliche Vogelart. Derzeit wird geprüft, inwieweit sich eine Badestelle auf deren Lebensraum auswirken würde. Am Seelhausener See läuft indessen seit Jahren das Verfahren für den sogenannten Gemeingebrauch, der Nutzungsmöglichkeiten wie Baden und Bootfahren regelt. Noch für dieses Jahr will die Gemeinde Löbnitz erst einmal eine vorzeitige Freigabe von zwei Badestellen erwirken. Aber auch das ist noch in der Prüfung.

Von Heike Liesaus