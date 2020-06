Nordsachsens Bevölkerungszahl schrumpft – aber nicht überall

Nordsachsen

Es wird lichter. Das Bild, das die Experten des sächsischen Landesamtes für Statistik in Kamenz skizzieren, ist deutlich. Der Landkreis Nordsachsen, der (umgerechnet auf das Gebiet der heutigen Kreisgrenzen) seit dem Jahr 1990 bis heute bereits gut 40 000 seiner Einwohner verloren hat, könnte bei der Bevölkerungszahl weiter schrumpfen.

Mit Verlusten muss gerechnet werden

Lebten vor 30 Jahren noch 236 000 Einwohner auf dem Gebiet des heutigen Landkreises, waren es 2011 noch 200 000. Zwar sank die Zahl bis 2014 noch einmal um etwa 3000, seither bleibt sie aber relativ stabil und pendelte sich bei etwa 197 500 Menschen ein. Bis 2035 könnte sie jedoch abermals sinken. Dann leben je nach Rechenvariante voraussichtlich nur noch zwischen 186 500 und 193 500 Menschen in Nordsachsen.

Anzeige

In seiner siebten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung gibt das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen an, dass die Kalkulation weitestgehend „auf der Analyse der Bevölkerungsentwicklung der Jahre 2014 bis 2018“ basiere und den langjährigen vergangenen Entwicklungsmustern folge.

Weitere LVZ+ Artikel

Verlierer und Gewinner

Die sächsischen Landkreise sowie die Kreisfreie Stadt Chemnitz müssen demnach weiterhin mit einem Rückgang der Bevölkerung rechnen. Die stärksten Verluste mit etwa durchschnittlich 16 Prozent werden für den Erzgebirgskreis erwartet. Mit einer Bevölkerungsabnahme zwischen 1,6 und 4,1 Prozent bis 2035 fallen die Verluste im Landkreis Leipzig am geringsten aus. Zum Vergleich: Für Nordsachsen wird mit einem Rückgang zwischen 2 und 5,7 Prozent gerechnet. Mit Bevölkerungsgewinnen bis 2035 wird für die Großstädte Dresden, dort zwischen 1,5 und 6,0 Prozent, und Leipzig (zwischen 10,9 und 15,9 Prozent) kalkuliert.

Auch in Nordsachsen sind nicht alle Städte und Gemeinden gleich betroffen. Am besten sieht es in der Stadt Taucha aus. Dort wird mit einem Bevölkerungsgewinn zwischen 13,2 und 17 Prozent gerechnet. In Schkeuditz könnten zwischen 3,4 und 13,8 Prozent hinzukommen. Die restlichen Städte mit einer Einwohnerzahl über 10 000 Einwohner werden dagegen voraussichtlich Einwohner verlieren. Für Delitzsch stehen minus 1,3 bis minus 4,1 Prozent, für Eilenburg zwischen minus 3,7 und minus 6,6 Prozent, für Oschatz zwischen minus 10,8 und minus 13,9 Prozent sowie für Torgau zwischen minus 5,2 und minus 9,7 Prozent im Raum. Schlusslicht ist die Stadt Mügeln. Sie muss mit einem Bevölkerungsrückgang von bis zu minus 20,5 Prozent rechnen. Von den aktuell etwa 5770 Einwohnern könnten dort im Jahr 2035 nur noch 4700 übrig bleiben.

Geschlechterverhältnis gleicht sich an

Doch es gibt auch etwas Positives: Das Geschlechterverhältnis soll sich bis 2035 im Vergleich zu diesem Jahr etwas angleichen. Leben aktuell etwa 1000 Männer mehr im Landkreis Nordsachsen, könnte sich diese Zahl innerhalb der kommenden 15 Jahre halbieren. Älter werden wir dagegen alle: Durchschnittlich waren die Nordsachsen 2018 noch 47,7 Jahre alt. Je nach Rechenmodell werden es 2035 durchschnittlich zwischen 49 und 49,7 Jahre sein.

In ganz Sachsen lebten laut den Statistikern am Jahresende 2018 knapp 4,08 Millionen Menschen. Im Jahr 2035 werden es je nach Berechnungsvariante voraussichtlich zwischen 3,81 und 3,95 Millionen sein. Das entspreche einem Bevölkerungsrückgang von 3,2 bis 6,5 Prozent. Mit einem durchschnittlichen Bevölkerungsrückgang pro Jahr zwischen 0,2 und 0,4 Prozent könne aber von einer moderaten Entwicklung gesprochen werden, erklärt das Landesamt.

Einflüsse können die Lage verändern

Die Statistiker weisen darauf hin, dass die Vorausberechnung lediglich auf einem Status quo – also dem gegenwärtigen Zustand – beruhe. Sollten sich regionale Veränderungen ergeben, gleich ob politisch, gesellschaftlich oder wirtschaftlich, wie beispielsweise die Schließung oder Öffnung eines größeren Betriebes, müsse dies in die Kalkulation einfließen. Daraus könnte dann ein anderes Bild gezeichnet werden.

Von Mathias Schönknecht