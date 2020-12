Nordsachsens CDU-Mitglieder für Merz als Parteichef und Kanzler

Nordsachsen

Die nordsächsischen CDU-Mitglieder haben sich für Friedrich Merz als neuen CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Das haben nun Umfragen ergeben. Am 15. und 16. Januar kommenden Jahres werden sich 1001 Delegierte zum ersten digitalen Parteitag der CDU treffen. Die für viele Beobachter wichtigste Entscheidung wird dann die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden sein.

Zwei Nordsachsen dabei

Bei dem Bundesparteitag dabei sind auch zwei Nordsachsen – die Kreisvorsitzende der nordsächsischen Christdemokraten und Landtagsabgeordnete Christiane Schenderlein sowie der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt. Beide kündigten nun an, bei der Wahl die interne nordsächsische Abstimmung berücksichtigen zu wollen.

Bisher stellten sich die Kandidaten Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet in verschiedenen digitalen Formaten den CDU-Mitgliedern vor. Anschließend konnten die nordsächsischen Mitglieder an einer Umfrage teilnehmen und ihre Meinung zu den Kandidaten äußern. Als Bundesvorsitzenden sehen die Teilnehmer Friedrich Merz mit 65,1 Prozent vorn. Norbert Röttgen kam in der Umfrage mit 23,3 Prozent auf Platz zwei, lediglich 2,3 Prozent präferierten Armin Laschet. Zudem wurden weitere Namen wie Jens Spahn und Michael Kretschmer genannt – Kretschmer hat allerdings bisher keine Kandidatur angekündigt und Spahn tritt als Team mit Laschet auf.

„An Umfrageergebnis orientieren“

Christiane Schenderlein: „Diese Umfrage führten wir erstmals durch, um den Mitgliedern an der Basis mehr Beteiligungsmöglichkeiten zu geben. Auch wenn wir als Delegierte frei in unserer Entscheidung am 16. Januar sind, ist das Votum doch aussagekräftig und deutlich. Wir werden uns am Umfrageergebnis bei der Vorsitzendenwahl orientieren.“ Marian Wendt erklärte: „In unserem Landkreis gibt es klare Befürworter eines Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Sollte es bei der jetzigen Kandidatenlage bleiben, werde ich im Januar für Merz stimmen.“

Denn auch die Frage „Wen würden Sie sich als Kanzlerkandidaten wünschen?“ entschied Friedrich Merz mit 51,2 Prozent klar für sich. Den zweiten Platz belegte bei der nordsächsischen Kanzlerumfrage der CSU-Politiker und bayerische Ministerpräsident Markus Söder mit 34,9 Prozent.

