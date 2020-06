Nordsachsen

Es gibt Berufe, die hat diese Krise verändert. Aus dem Großraumbüro in der Innenstadt wurde für viele der einzelne Schreibtisch im heimischen Schlafzimmer. Statt in Konferenzsälen trifft man sich hinter Bildschirmen. Während andere ihren Arbeitsalltag grundlegend umstrukturierten, ging es für Verkäufer, Erzieher, Rettungsdienste oder Busfahrer weiter. Genauso für Ronny Schnelle und André Pauli. Die beiden Männer arbeiten bei der Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen (ASG), seit zwei Monaten im Zweier-Team. Auch sie mussten sich anpassen.

Immer in Bewegung: Lader und Fahrer

Als Schnelle und Pauli ihre Tour an diesem Vormittag im Juni, kurz nach dem langen Pfingstwochenende, gegen 10 Uhr auf dem Markt in Taucha für wenige Minuten unterbrechen, sind sie bereits seit drei Stunden unterwegs. Die Papier-Tour durch die Altstadt steht an – wie in jeder vierten Woche. Das heißt, enge Gassen und volle Tonnen. Denn mit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im März steigerten sich die Füllmengen, besonders von Papier, Pappe und Restmüll.

Anzeige

In der Tauchaer Brauhausstraße wird es eng – und an der Ecke zur Plösitzer Straße noch enger: Ronny Schnelle (27) fädelt an diesem den 16 Tonnen schweren Wagen durch die engen Gassen. Kollege André Pauli (40) ist als Lader im Einsatz. Quelle: Wolfgang Sens

Weitere LVZ+ Artikel

Auch die Post hatte seither mehr zu tun, sagt Schnelle. „Wir räumen jetzt weg, was sich die Leute bestellt haben“, sagt der 27-Jährige, während er und Pauli sich Tonne um Tonne die Dewitzer Straße entlang arbeiten. Während Schnelle fährt, ist sein 13 Jahre älterer Kollege auf dieser Tour als Lader eingeteilt. So wird derjenige genannt, der die Tonnen an das Fahrzeug führt und entleert. Die beiden Männer wechseln sich tagweise ab, können beides.

Nicht gerade handlich: 16 Tonnen plus Ladung

Schnelle stammt aus Zschortau (Gemeinde Rackwitz), hatte sich als 16-Jähriger schon einmal bei den Delitzscher Kreiswerken beworben, wurde jedoch abgelehnt. Zu jung. Nach einer begonnenen Ausbildung zum Kfz-Mechaniker meldeten sich die Kreiswerke dann bei ihm. Er wechselte und ließ sich zum Berufskraftfahrer ausbilden. Ursprünglich habe er ein noch größeres Fahrzeug als sein jetziges fahren wollen, erzählt Schnelle. „Als ich das erste Mal auf einem Müllauto saß, wusste ich aber, das ist, was ich will.“

„Dieses Jahr übertrifft alle zurückliegenden“: Während der coronabedingten Kurzarbeit steigerten sich die Mengen von Pappe-, Papier- und Restmüll. Dann wurde so manche Tonne zu klein. Quelle: Wolfgang Sens

Und während Schnelle das sagt, manövriert er in aller Ruhe mit dem 10,5 Meter langen Lkw nicht gerade einen Fiat 500 durch die enge Straße An der Schäferei. 16 Tonnen wiegt das Gefährt. Leer. Maximal 26 darf es voll beladen auf die Waage bringen. In der Regel laden die beiden Saubermänner etwa 7,5 Tonnen während der Papier- und Papp-Tour zu. Gerechnet wird dann nicht in Zeit, sondern in Kübel.

Fester Stamm – gestaffelte Schichten

Zwischen 500 und 550 werden es am Ende der Papierrunde sein, schätzt Schnelle. Bei Restmüll sind es gut 200 weniger. Die regulären Papiertonnen fassen 240 Liter. Dann gibt es noch die „1,1er“, also die größeren mit einem Fassungsvermögen von 1100 Litern. „Hier packe ich mal mit“, sagt Schnelle und steigt aus. Wann geholfen werden muss, schätzen die Männer selbst ein. Jeder weiß, wie es ist, Lader oder Fahrer zu sein. „Manche Kollegen wollen auch nicht, dass man ihnen hilft“, sagt Schnelle und muss lachen, „weil sie dann sagen, dass ihnen jemand im Weg rumsteht“.

Der Müllwagen schiebt sich erneut die Dewitzer Straße entlang, dieses Mal in Richtung Markt. André Pauli hebt die Stimme, anders ist der röhrende Wagen nicht zu übertönen. Pauli ist Kfz-Mechaniker, lernte den Beruf jedoch während einer Zeit, als dies viele taten, sagt der 40-Jährige. Es sei schwer gewesen, in der Region einen Job zu finden, erklärt der Tauchaer weiter, während er über den Gehweg trabt, die Tonnen aus Hofeinfahrten und Verschlägen zum Fahrzeug und in dessen Halterung führt. Also fing er beim örtlichen Entsorgungsunternehmen UWE an. Dort hatte bereits sein Vater gearbeitet. Mit der Neugründung vor fünf Jahren wechselte er dann zur ASG. Etwa 14 Kollegen sind sie dort. Fast alle von Anfang an dabei.

Wenn die Temperatur um die 20 Grad Celsius beträgt, ist das Wetter optimal für die Müllabfuhr, sagt André Pauli während der die Tonnen auf der Dewitzer Straße zum Fahrzeug führt. Dann ist es nicht zu kalt und man kommt nicht zu sehr ins Schwitzen. Quelle: Wolfgang Sens

In der Regel beginnt ihre Schicht um 7 Uhr morgens auf dem Hof in der Benndorfer Landstraße in Delitzsch. Im Sommer geht es aufgrund der hohen Temperaturen am Tag bereits um 6 Uhr los. In den zurückliegenden Wochen wurden die Schichten gestaffelt, damit sich die Mitarbeiter nicht so oft begegnen.

Der Abbiegeassistent kommt

Einige der Straßen in der Tauchaer Altstadt werden nicht befahren. Das Fahrzeug ist zu groß. Im Falle des Falles, etwa wenn ein Spiegel des Fahrzeugs an einer Regenrinne hängenbleibt, würde die Versicherung nicht mehr zahlen, erzählt Schnelle. Auf einem Bildschirm rechts neben dem Lenkrad wird ihm angezeigt, wie viele Kübel bereits geladen wurden. Der Monitor daneben überträgt das Bild der Kamera, die am Heck angebracht ist. Dort ist der Kollege zu sehen, wie er die Tonnen zwischen zwei Schranken an den Hacken hängt. Zusätzlich nutzt der Fahrer sieben Rückspiegel. „Die brauchen wir auch“, sagt Schnelle. Deutlich wird dies dann an der Ecke Brauhausstraße und Plösitzer Straße. Eine besonders knifflige Stelle. Noch in dieser Woche soll ein Abbiegeassistent im Fahrzeug installiert werden, sagt der Zschortauer, auch wenn er nicht weiß, wo ein weiteres Display Platz finden soll. Er finde jedoch Technik, die hilft, sinnvoll.

Wo Häuser dicht an dicht stehen, wie in der Kirchstraße, kann es auch sein, dass die Anwohner ihre vollen Tonnen am Abholungstag zu einem zentralen Punkt bringen müssen. Dort können sich dann schnell sieben bis acht Kübel sammeln. Am Abend wissen die Müllmänner, was sie über den Tag geleistet haben.

Technik, die hilft, ist bei Ronny Schnelle willkommen. Bereits zwei Monitore sind neben dem Lenkrad montiert. In den kommenden Tagen soll an seinem Fahrzeug ein Abbiegeassistent installiert werden. Quelle: Wolfgang Sens

In Schkeuditz gebe es beispielsweise eine Sackgasse, da fahre in den kälteren Monaten nicht einmal mehr der Winterdienst entlang, weil er nicht mehr herauskommen würde, berichtet Schnelle von den Herausforderungen auf Tour. Letztlich entscheide er als Fahrer, was möglich ist und was nicht. Damit trägt er aber auch die Verantwortung. Ihre Runden führen sie neben Taucha und Schkeuditz auch nach Bad Düben und in die Gemeinden Jesewitz, Doberschütz, Laußig und Zschepplin.

Zeiten ändern sich: Mehr Lob als Unmut

Wenn die Temperatur um die 20 Grad Celsius beträgt, ist das Wetter optimal für die Müllabfuhr. So wie an diesem Mittwoch. Dann ist es nicht zu kalt und man kommt nicht zu sehr ins Schwitzen, sagt Pauli. Anders war es während der ersten Kurzarbeitswelle. Als Leute zu Hause blieben, auf Treffen mit Freunden und der Familie verzichten mussten, seien die Füllmengen enorm gestiegen, sagt Pauli. Vor den Sommermonaten, wenn die Menschen Gartenmöbel oder ähnliches bestellen, sei es zwar normal, dass mehr anfällt. Dieses Jahr übertreffe aber alle zurückliegenden. Nicht nur die Zeit, die das Entsorgen dann länger dauerte, sondern die schiere Masse habe Probleme bereitet.

Nahe der Kirche muss die Fahrerin eines schweren Kombis warten. Kein Durchkommen. Die Male, dass Leute sich über die Müllabfuhr aufregten, seien deutlich zurückgegangen, sagt Schnelle. Vor etwa drei Jahren noch verschafften Autofahrer ihrem Unmut noch häufiger Ausdruck. Es habe sogar Situationen gegeben, sagt Schnelle, in denen sich Fahrzeuge über den Gehweg vorbeidrängelten. Während der Corona-Zeit habe es aber auch lobende Worte gegeben. Auch ein „Danke, dass ihr für uns fahrt“, habe Schnelle und Pauli erreicht – schriftlich auf einer Karte.

Die eigenen Privilegien hinterfragen

Zwar habe sich das enorme Müllaufkommen mit den ersten Lockerungen bereits wieder etwas reduziert, das Problem mit parkenden Autos bestehe aber weiterhin. Hilfreich wäre, wenn jeder etwas mitdenkt und sich nicht gerade vor die Tonnen stellt, sagt Pauli. Auch wer Pappe und Papier, das nicht mehr in die Tonne passt, klein macht und geschnürt daneben stellt, würde enorm helfen. „Wir kommen nicht, um die Anwohner zu ärgern“, fasst Ronny Schnelle zusammen, „sondern nur, um ihren Müll wegzuräumen.“

Während der Corona-Zeit sammelte sich zwar mehr Müll, es gab aber auch öfter ein Dankeschön von Anwohnern. Quelle: Wolfgang Sens

Lesen Sie auch

Von Mathias Schönknecht