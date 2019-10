Notstrom gibt’s künftig bei Bad Dübens Feuerwehr

Bad Düben

Dieses Beweises über die Notwendigkeit hätte es sicher nicht gebraucht: Nur Stunden, bevor der Stadtrat über die Anschaffung eines neuen mobilen Notstromaggregates für die Feuerwehr entschied, war Bad Düben von einem kurzen aber großflächigen Stromausfall betroffen. Zwei Angebote lagen den Räten vor, nach Abwägung aller Voraussetzungen und Bedingungen, die auch die Feuerwehr im Vorfeld benannte, bekam schließlich die Firma Alfers & Sohn aus Cloppenburg für rund 46 900 Euro den Zuschlag.

Blackout-Szenerie

Zum Glück war es keine Blackout-Szenerie, wie Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) erleichtert feststellte. „Eine solche Gefahr nehmen wir aber durchaus ernst.“ Die Stadt sei derzeit dabei, für diesen Ernstfall ein Konzept zu erstellen. Auch wenn es schwer vorstellbar sei, welche Parameter zu erfüllen seien, wenn über einen Zeitraum von 72 Stunden oder länger der Strom in Mitteldeutschland oder gar Mitteleuropa ausfiele.

Feuerwehr als zentraler Stützpunkt

„Wir haben uns dazu entschlossen, in solch einem Fall in der Feuerwehr den zentralen Stützpunkt für die Einsatzkräfte beziehungsweise die Verwaltung zu errichten“, wo auch die Stromversorgung für bestimmte Personengruppen wie Kleinkinder oder Senioren gewährleistet werden kann. In Abstimmung mit der Landesdirektion, so Münster, kommen dieselbetriebene Aggregate zum Einsatz. Entsprechende Notfallpläne müssten auch Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur wie Krankenhäuser, Supermärkte, Pflegeheime, Tieranlage vorhalten.

Bauliche Anpassungen

In der Feuerwehr seien nun noch einige bauliche Anpassungen notwendig, damit das Gerät angeschlossen werden kann. Große Dieselmengen werden übrigens vor Ort nicht vorgehalten, zum einen aus Sicherheitsgründen, anderseits, weil der Diesel nach längerer Lagerung nicht mehr genutzt werden kann. Pro Landkreis würde es im Notfall ein bis zwei Tankstellen geben, wo Diesel bezogen werden könne.

Von Kathrin Kabelitz