„Null Bock auf Sendemast“ in Bad Düben

Plakat-Protest - „Null Bock auf Sendemast“ in Bad Düben Der Protest gegen einen geplanten Funkmast im Stadtteil Hammermühle in Bad Düben wird jetzt sichtbar. An einer Litfaßsäule hängt seit neuestem ein Plakat mit einer deutlichen Aussage.

Mit diesem Plakat an der Litfaßsäule an der Ecke Lange Straße/Paul-Kaiser-Straße protestiert die Bürgerinitiative gegen einen geplanten Funkturm in der Waldstraße. Quelle: Nico Fliegner