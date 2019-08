Diez/Bad Düben

Wechsel an der Rathausspitze in Bad Dübens Partnerstadt Diez: Frank Dobra ( CDU) hat das Bürgermeister-Amt an Annette Wick (SPD) übergeben. Zur Amtseinführung am Donnerstag reiste Astrid Münster (FWG) von der Mulde an die Lahn. Wie die Rhein-Lahn-Zeitung berichtete, bat Wick darum, „dass das offene Wort geführt wird.“ Selbstverständlich dürfe über Sachfragen gestritten werden, es solle aber eine Streitkultur – mit der Betonung auf „Kultur“ – gepflegt werden. Dass die Grafenstadt nun von einer Frau geführt wird, sieht die neue Stadt-Chefin mit Blick auf die nordsächsische Kommune aber auch humorvoll. Eine Frau als Bürgermeisterin sei sicher für viele etwas Neues, „aber Bad Düben steht ja auch noch.“

Spontanes Treffen bereits kurz nach der Wahl in Bad Düben

Für die beiden Kommunal-Politikerinnen war es innerhalb kurzer Zeit das zweite Aufeinandertreffen. Einen ersten Kontakt gab es kurz nach der Wahl per Telefon, als Münster ihrer künftigen Amts-Kollegin gratulierte. „Kennengelernt haben wir uns Anfang Juni in Bad Düben, wo sich Frau Wick mit ihrem Lebenspartner eine Woche im Heide Spa Hotel erholt hat. Sie kam ohne Ankündigung ins Rathaus und ich habe mich sehr gefreut über so viel Spontanität“, so Astrid Münster. „An einem Abend haben wir uns zusammengesetzt, ich habe ihr das Natursportbad gezeigt und wir haben bei einem Arbeitsfrühstück die weitere Zusammenarbeit besprochen. Ich habe ihr meine Hilfe und Unterstützung zugesagt und wir haben Projekte wie die wieder aufzunehmende Ausstellungsreihe besprochen. So soll die Ausstellung zur Kur in Diez noch gezeigt werden. Ich bin überzeugt, dass wir hervorragend zusammenarbeiten werden.“ Gemeinsame Aktionen soll es auch anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft im Jahr 2021 geben.

Boxhandschuhe und Beruhigungstee als Geschenk für die Neue

Erfahrungen als Orts-Bürgermeisterin hat Annette Wick schon im 370-Seelen-Ort Netzbach sammeln können. Und weil es in einer Stadt mit über 11 000 Einwohnern wohl einiger Nerven mehr bedarf, bekam die 57-Jährige passende Geschenke. Amts-Vorgänger Frank Dobra hatte ein paar Boxhandschuhe dabei, Astrid Münster einen großen Korb mit Bock-auf-Bad-Düben-Produkten und allerlei Utensilien, die man als Bürgermeisterin so gebrauchen kann. Was zum Beispiel? „Traubenzucker, Beruhigungstee, eine Flasche Wein, ein Würfelbecher, wenn man mal gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht ...“

Wicks klarer Sieg gegen Konkurrenten

Frank Dobra, der 2014 als Nachfolger von Gerhard Maxeiner gewählt wurde, hatte vergangenes Jahr angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Zur Kommunalwahl setzte sich Annette Wick überraschend deutlich mit 57 Prozent gegen ihren Konkurrenten Axel Fickeis ( CDU) durch. Ihr klarer Sieg gilt als kleine Sensation. Zum einen ist sie erst die zweite Frau in dieser Position in der Grafenstadt nach Renate Lenz-Fuchs in den 1980er-Jahren. Zudem war der Erfolg für die Diezer Sozialdemokraten ein Sieg auf ganzer Linie, denn auch im Stadtrat lagen sie nach Jahren der CDU-Dominanz vorn.

Von Kathrin Kabelitz