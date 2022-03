Bad Düben

Zentimeter für Zentimeter hievt der Kranführer das 1,5 Tonnen schwere und im Durchmesser 4,20 Meter große Mühlenrad über die Bad Dübener Obermühle hinweg, langsam zu seinem neuen Platz inmitten des Gebäudeensembles an der Parkstraße. Klaus Morgenstern und die Mannschaft vom Museumsdorf halten die Luft an. Viele haben ihr Handy gezückt und machen Fotos. Gelegenheit für solche Aufnahmen gibt es schließlich nicht oft.

Zur Galerie Seit einigen Wochen liegt es bereit, nun wurde das neue Wasserrad für die Obermühle Bad Düben montiert. Hier gibt es Bilder.

Wasserrad wurde vor Weihnachten an die Obermühle geliefert

„Hoffentlich geht das alles gut und es fällt uns nicht auf den Kopf. Das ist nämlich ganz schön schwer“, so Morgenstern. Schon vor einigen Wochen hatte die Thüringer Wasserkraftanlagen GmbH aus Erfurt das neue Wasserrad für die Obermühle geliefert und auf dem Mühlenhof zusammenmontiert. Die neue Konstruktion besteht nicht mehr aus reinem Eichenholz, sondern wurde aus einem Mix von Holz und sogenanntem Cortenstahl, der besonders unempfindlich und wetterfest ist, gefertigt. Die Oberfläche ist bei der Herstellung und Verarbeitung noch walzblank. Bei der Herstellung werden weitere Metalle wie Kupfer, Phosphor, Nickel, Chrom und Silizium in die Legierung gegeben. Im Laufe der Zeit entsteht eine Art Patina, die das Material gegen äußere Witterungseinflüsse schützt. Zudem läuft das Wasserrad jetzt auch schneller und ist nicht so behäbig wie eine Holzkonstruktion.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Material für Wasserrad an der Obermühle sorgt lange für Diskussionen mit dem Denkmalschutz

Das allerdings wollte der Denkmalschutz lange nicht. „Es war ein harter Kampf, weil das alte Wasserrad komplett aus Holz war. Doch auf lange Sicht macht sich dieses Stahl-Wasserrad natürlich besser, weil es die äußeren Einflüsse wie Feuchtigkeit und Trockenheit besser ab kann“, erklärte Morgenstern. Die alte Konstruktion war erst 15 Jahre alt und zuletzt so morsch, das es nicht mehr funktionierte. Deshalb lenkte die Behörde letztlich ein und ließ den Stahl-Holz-Mix zu. Eingebaut wird auch eine neue Mühlenwelle. Das alte Exemplar wurde ausgebaut, Besucher können dieses auf dem Mühlengelände anschauen. Die Museumsdörfler wollen überlegen, was daraus gemacht werden kann. An oberster Stelle steht der Umbau zu einer Sitzmöglichkeit.

Freistaat fördert das Projekt Wasserrad an der Obermühle in Bad Düben

Mit rund 140 000 Euro schlägt das Projekt Wasserrad zu Buche. Darin enthalten sind noch diverse Randarbeiten wie der Zulauf der Rinnen vom Obermühlenteich bis zur Mühle sowie Arbeiten innerhalb der Mühle, die in den kommenden Wochen erledigt werden müssen. Der Freistaat fördert das Projekt mit 80 Prozent. Die übrigen 20 Prozent kommen als Eigenanteil von der Stadt. Nach dem Einbau des Wasserrades soll es jetzt zügig weitergehen. „Wir wollen das Wasserrad vorm Mühlentag unbedingt in Betrieb nehmen. Dazu wird es einen kleinen feierlichen Akt geben“, plant Morgenstern. Der nächste Deutsche Mühlentag findet wieder am Pfingstmontag, dem 6. Juni, statt.

Saison an der Obermühle Bad Düben am 1. Mai

Aktuell laufen auf dem Areal auch noch weitere Bauarbeiten. So erfolgt im Dachgeschoss der Ölmühle der lange geplante Ausbau. Hier soll später eine Ausstellung über die Seilerei Voigt entstehen. Die erste Veranstaltung plant der Verein Museumsdorf am Karsamstag mit dem Frühlingsfeuer. Am 1. Mai startet um 14 Uhr das erste Mühlencafé in der neuen Saison und eine Woche später wird auch das erste Mal der Steinbackofen zum Brot backen wieder angeheizt.

Von Steffen Brost