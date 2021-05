Obermühle in Bad Düben erwacht aus „Corona-Schlaf“

Bad Düben

Die Stimmung ist ausgelassen. Alle haben ein Lächeln in ihren Gesichtern. Denn Stück für Stück gibt es in Corona-Zeiten etwas Normalität zurück. Die Mitglieder des Vereins Museumsdorf Dübener Heide treffen sich jetzt wieder an der Obermühle. Coronakonform, solange es noch Vorsichtsmaßnahmen gibt. „Normalerweise ist immer mittwochs unser Tag für Arbeitseinsätze. Da sich aber nicht so viele Menschen auf einem Haufen treffen sollen, machen jeden Tag ein paar etwas“, erklärt der Vereinsvorsitzende Werner Wartenburger.

Viele Arbeiten stehen an

Die zurückliegenden Monate trafen auch den Verein in allen Bereichen. „Seit Herbst ist unsere Vereinsarbeit als Folge der Bundes- und Landes-Allgemeinverfügungen nahezu vollständig untersagt. Besonders agile Mitglieder haben es jedoch nicht ausgehalten, so gar nichts für den Verein zu tun“, sagt Werner Wartenburger. Schließlich fallen auch ohne Besucherströme oder Veranstaltungen in dem großen Gelände und den Gebäuden viele Arbeiten an. Vom Winterdienst bis zum Laubharken, Dach reparieren über den Ausbau der Schmiede, Finanzverwaltung bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit und der Beschaffung neuer Exponate sowie deren Aufbereitung für die Ausstellung. „Diese Arbeiten durften wir nicht in Form organisierter Arbeitseinsätze erledigen und waren daher auf individuelles isoliertes Tätigwerden für den Verein angewiesen. Rückblickend ist es umso erstaunlicher, was alles geschaffen wurde“, so der Vereinschef.

Fachwerk für alte Schmiede

Die Mitglieder des Museumsdorfes werkeln derzeit an einer neuen und überdachten Unterstellfläche für die alte Schmiede. Quelle: Steffen Brost

Die Museumsdörfler hatten sich viel vorgenommen. Und so nimmt die künftige Schmiede immer mehr Gestalt an. Vor allem Eckehard Liebmann und Klaus Morgenstern kümmern sich aktuell um deren Ausbau. Dank Unterstützung der Firma Remmers aus Bad Düben konnten auch zahlreiche Holzbalken mit einem Schutzüberzug versehen werden. „An der Seiten- und Rückwand kommt ein Fachwerk hin, das mit alten Abbruchklinkern ausgemauert wird. Im Vorfeld haben wir auch die alten Metallfenster aufbereitet und verglast. In dem linken Bereich wird die Feldschmiede wieder aufgebaut. In der Mitte soll das Modell des Eisenhammers der Burg Düben aufgestellt werden. Und rechts wird ab Herbst ein historischer Ackerwagen eingestellt. Diesen Wagen können wir bei Umzügen, als Verkaufsstand oder als Podest bei Konzerten nutzen“, erzählt Klaus Morgenstern.

Vor Kurzem bekam das Museumsdorf von einer Baufirma aus Roitzsch bei Trossin sogar eine 110 Jahre alte und komplette historische Stellmacherwerkstatt angeboten. Deswegen wollen die Mitglieder jetzt die Holzwerkstatt verändern, die alten Maschinen restaurieren und dort integrieren. Alles ist noch vorhanden. Die Drechselbank, Bandsäge und Abrichte werden über eine ebenso originale Transmissionswelle mit elektrischem Motor angetrieben. Die Nachkommen des Stellmachers Schreiber haben dem Verein auch interessante Auftragsbücher der Werkstatt und viele alte Gerätschaften übergeben.

Unterstützung kam auch aus Lubast in der Dübener Heide. Bei einer Haushaltsauflösung durfte sich das Museumsdorf eine große Ladung historischer Handwerks- und Haushaltsgerätschaften abholen. Dabei war auch eine ganz alte Besenbindevorrichtung. Diese wurde von Vereinsmitglied Klaus Halangk auf einem speziell angefertigten Arbeitstisch montiert und kann nun benutzt werden.

Pflanzen für Mühlengarten

Werner Wartenburger und Heiderose Wiemer staunen, was Elvira Knabe (von rechts) Grünes für den Mühlengarten mitgebracht hat. Quelle: Steffen Brost

„Auch unser Mühlengarten ist in diesem Frühjahr so gepflegt wie lange nicht mehr. Hier waren unsere fleißigen Vereinsfrauen regelmäßig am Graben, Pflanzen und Hacken.“ An der Bockwindmühle hat Siegfried Händler mit Pferd und historischen Landmaschinen den sandigen Boden bearbeitet, Mist eingebracht und nach dem Legen von Kartoffeln durch Vereinsmitglieder die Reihen angehäufelt. „Nun hoffen wir auf genügend Regen und gutes Wachstum der Bio- Knollen, die wir in öffentlicher Aktion dann im September ernten möchten“, so Wartenburger.

Pläne für Veranstaltungen

Der Verein wünscht sich jetzt eine baldige Öffnung seiner Schauwerkstätten sowie erste kulturelle Veranstaltungen im Sommer. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Für alle Mühlenfans hat der Vereinschef gute Kunde: Am Tag des offenen Denkmals am 12. September soll es eine kleinen Mühlentag geben. Sozusagen als Ersatz für die vielen ausgefallen Veranstaltungen in der Coronazeit.

Von Steffen Brost