Bad Düben

Es klingelt zur Pause und die Schülerinnen und Schüler der Oberschule Bad Düben strömen auf den Pausenhof. Dort läuft am Montagvormittag bereits laute Musik. Stefanie Matz, stellvertretende Schulleiterin, hat zuvor eine große 50 mit Kreide auf den Boden gemalt. Die Jugendlichen stellen sich auf und posieren für ein Foto. Zum Jubiläum der Schule gibt es Pfannkuchen für alle, gesponsert hat die der Förderverein. In der frisch gestrichenen Aula stehen 19 Tablets, voll mit zuckrigen Leckereien.

Passend zum Fasching gibt es zum Schulstart nach den Winterferien einen Pfannkuchen für jeden an der Oberschule Bad Düben. Quelle: Juliane Staretzek

„Zu unserem Jubiläum gibt es noch ein besonderes Geschenk! Wir haben 15 neue, interaktive Tafeln bekommen“, erzählt Ute Kirchhof, die Leiterin der Oberschule Bad Düben. In den Winterferien wurden die alten Tafeln abgebaut, die Wände dahinter gestrichen und die modernen Tafeln angeschlossen, sowie die nötige Elektrik verlegt. Für die Schüler gibt es noch ein weiteres Geschenk: Schulschluss nach der 4. Stunde. „Dann gibt es für alle Lehrer noch eine Einführung in die neue Technik“, erklärt Stefanie Matz.

Seit 50 Jahren modern

Ute Kirchhof holt ein großes Buch mit vergilbtem Umschlag aus dem Schrank im Direktorinnenzimmer. „Das ist die Chronik, damals noch liebevoll von Hand geführt“, sagt sie und blättert das Buch auf. Auf den ersten Seiten ist ein alter Artikel der LVZ. Vor 50 Jahren, am 27. Februar 1972, standen zur Eröffnung der Schule die folgenden Worte im Blatt: „Noch etwas ungewohnt, alles neugierig beschauend, absolvierten sie die ersten Unterrichtsstunden nach den erholsamen Wochen der Ferien in den modernen und komfortabel ausgestatteten Klassenzimmern.“ Ute Kirchhof lacht: „Das passt ja auch zu uns heute. Unsere 15 neuen, interaktiven Tafeln nehmen wir heute in Betrieb.“

Die Schulleiterin Ute Kirchhof und ihre Stellvertreterin Stefanie Matz haben die alte Chronik hervorgeholt. Schon zur Eröffnung der Schule vor 50 Jahren schrieb die LVZ über die moderne Ausstattung des Gebäudes. Quelle: Juliane Staretzek

Drei Klassenzimmer waren bereits mit dem modernen Unterrichtsmaterial ausgestattet. „So können wir Vorträge viel leichter halten, die Präsentation läuft dann einfach auf unserer Tafel“, beschreibt Katja (13) aus der 7a. Ihre Freundin Marie (12) ergänzt: „Und die meisten Lehrer kommen damit auch gut zurecht, so hat man mehr Möglichkeiten im Unterricht. Es ist schön, dass die jetzt überall sind.“ Kurze Zeit später, im Zimmer der 5. Klasse. Janine Heditzsch hat gerade eine Afrika-Karte auf der Tafel aufgerufen. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern ergänzt sie Stichpunkte direkt auf der Karte. „Die junge Kollegin hat sich besonders über die neuen Tafeln gefreut“, beschreibt die Schulleiterin, „aber auch unsere älteren Kolleginnen und Kollegen kommen gut zurecht. Es sind ja auch nicht die ersten Tafeln dieser Art, die wir nutzen.“

Die modernen Tafeln ermöglichen neue interaktive Lehrmethoden. Lehrerin Janine Heditzsch freut sich am Montag nach den Winterferien besonders über die neuen Möglichkeiten. Quelle: Juliane Staretzek

In Bad Düben gibt es ein digitales Klassenbuch

Ute Kirchhof ist dankbar für die Unterstützung der Stadt: „Man muss aber auch sagen, dass die ganze Digitalisierung ohne unsere Ansprechpartner bei der Stadt und dem stetigen offenen Ohr nicht so schnell gegangen wäre.“ Auch das Klassenbuch sowie die Noten werden in der Oberschule Bad Düben digital geführt. „Damit sind wir auch Vorreiter in der Region und können gerade andere Schulen dabei unterstützen, ihre Systeme auch umzustellen“, freut sich die Schulleiterin.

Ebenso begeistert sind die Jugendlichen, welche auf den neuen Bildschirm vorm Sekretariat schauen. „Das ist doch Frau Winkler, die ein Erklärvideo erstellt“, ruft einer der Schüler durch den Flur und zeigt auf die animierte Bildergalerie. Gespannt bleiben einige Mitschülerinnen und Mitschüler stehen und schauen sich die Bilder an. „Durch die Bilder erkennen sich die Jugendlichen wieder, sehen ihre Projekte, Ganztagsangebote und später auch den Vertretungsplan“, erklärt Stefanie Matz, „durch Möglichkeiten, wie diese wollen wir die Identifikation mit der Schule stärken“.

Die Jubiläumsfeier wird ausgedehnt

Die Pfannkuchen als Überraschung für die Schülerinnen und Schüler sind nur der Auftakt der Festlichkeiten zum Jubiläum in Bad Düben. Am 6. Mai folgt ein öffentlicher Festakt, wo alle wichtigen Vertreterinnen und Vertreter der Stadt und Region eingeladen werden. „Bis dahin wird unser neuer Innenhof auch noch begrünt. Darum kümmert sich das Ganztagsangebot Garten bereits“, erzählt die Schulleiterin. Ein großes Ehemaligentreffen, wie zum 30. Jubiläum 2002, wird es zunächst nicht geben. „Die aktuellen Bedingungen bieten da gerade keine Planungssicherheit“, bedauert Stefanie Matz. Zu Kaffee und Kuchen sind jene im Mai aber dennoch eingeladen. Für die Schülerinnen und Schüler gibt es ein großes Schulfest am 13. Juli. „Meine 5. Klasse hat schon gesagt, sie wünschen sich laute Musik, Luftballons und leckeres Essen – das sollten wir doch hinbekommen“, lacht Ute Kirchhof und freut sich auf die bevorstehenden Feierlichkeiten.

Von Juliane Staretzek