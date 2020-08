Bad Düben

Es ist 7.15 Uhr am Morgen und der Andrang an der Oberschule in Bad Düben groß. Eltern bringen ihre Kinder per Auto, Parkplätze sind rar, so manch Verabschiedung fällt deshalb kurz aus. Hier und da stehen Mütter oder Väter bei ihren Sprösslingen, in die Schule dürfen sie nicht. Per Elternbrief hat die Stadt eindringlich auf das geltende Betretungsverbot hingewiesen, das seit Sonnabend in Kitas und Schulen gilt. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) hat sich in dem Schreiben persönlich an die Eltern gewandt. „Unser allererstes Ziel ist, am Ende des Schuljahres sagen zu können, es ist alles gut gelaufen, keiner ist ernsthaft erkrankt.“

Sie sind seit Jahren als Lehrer an der Schule tätig und bilden nun die neue Schulleitung an der Oberschule Bad Düben: Ute Kirchhof (rechts) und ihre Stellvertreterin Stefanie Matz. Das neue Schuljahr startete an der Oberschule Bad Düben mit einer Versammlung auf dem Hof. Quelle: ka

63 Fünftklässler in drei Klassen

Derweil ist es im Schulhaus ruhig. Außer im Schulsekretariat bei Yvonne Küster. Neben den 63 Fünftklässlern gibt es 15 Neu-Anmeldungen. Sanny, die jetzt die 6. Klasse besucht, und ihr großer Bruder Jessy sind mit der Familie von Leipzig in die Kurstadt gezogen. Ihre Mutter ging hier schon zur Schule, hat ihnen im Vorfeld einiges zeigen können. Maskenpflicht und Abstand wahren kennen sie schon aus der Messestadt. Yvonne Küster überreicht ihnen eine Trinkflasche für den Wasserspender. Dann nimmt sie Ute Kirchhof, seit diesem Monat Schulleiterin, gemeinsam mit den anderen Neu-Ankömmlingen mit auf den Schulhof.

Zwei Frauen an der Spitze der Schulleitung

Das Jahr startet wie stets mit einer kurzen Schulversammlung. Klassenweise stehen die Schüler zusammen, Mund- und Nasenschutz ist Pflicht. Hier und da müssen vor allem die älteren Jahrgänge erinnert werden: „Masken bitte aufsetzen. Jetzt!“ Ute Kirchhof begrüßt Schüler wie Lehrer, seit diesem Schuljahr verstärken einige neue Pädagogen das 40-köpfige Team. Sie ist froh, dass weitgehend alle da sind, auch, wenn etliche Kollegen schon älter sind. „Wir sind auf alle angewiesen, haben kaum Reserven.“ Die neue Schulleiterin hat eine neue Stellvertreterin – auch Stefanie Matz, die 2013 frisch aus dem Referendariatsjahr kam, ist den Schülern bestens bekannt.

Schul-Fremde dürfen nicht ins Gebäude. Wer die Schule betreten muss, muss sich die Hände waschen oder desinfizieren und im Sekretariat melden. Quelle: Kathrin Kabelitz

Für den Fall der Fälle: Lehrer für Homeschooling gewappnet

Lange Reden gibt es nicht. Die Nachricht, dass die Schule W-Lan bekommt sowie mit Laptops ausgestattet wird, wird begeistert aufgenommen. Die Schulleiterin gibt den Schülern anlehnend an das Zitat von Henri Ford: „Wenn alle zusammen nach vorn schauen, kommt der Erfolg von selbst“ mit auf den Weg: „Wir alle zusammen können diesen etwas anderen Start in das Schuljahr schaffen. Achtet auf das, was eure Klassenlehrer euch zu den Hygieneregeln sagen werden, damit wir möglichst verhindern, dass einzelne Klassen oder gar ein ganzer Jahrgang in Quarantäne geschickt werden müssen.“ Für den Fall des Falles gerüstet sind die Lehrer, jeder hat für 14 Tage Homeschooling Schulstoff vorbereitet.

Der Unterricht an der Oberschule Bad Düben hat wieder begonnen. Die milden Temperaturen lassen es zu, dass in vielen Räumen die Fenster geöffnet sind. Quelle: ka

Klassenweise geht es durch verschiedene Eingänge in die Schule

Dann betreten die Klassen nacheinander die Schule, nutzen dafür wechselseitig zwei Eingänge. Bis zum Schluss müssen die Fünftklässler warten. Erst jetzt erfahren sie, in welche der drei Klassen sie künftig gehen, wer ihr Klassenlehrer, wer ihre Mitschüler sind. Kurz nach 8 Uhr ist der Schulhof leer. Das neue Schuljahr hat begonnen.

