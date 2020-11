Oberschule in Bad Düben startet neues Europaprojekt – das ist geplant

Bad Düben

Eigentlich sollte in der vorigen Woche wieder internationales Flair durch Bad Dübens Oberschule ziehen. Denn die Kurstädter waren Gastgeber für das neue Europaprojekt mit Schulen aus Slowenien, Italien und Polen. Doch Corona machte den Verantwortlichen um Projektleiterin Petra Wolle auch hier einen Strich durch die Rechnung.

Besuch fällt ins Wasser

„Geplant war die Zusammenkunft aller beteiligten Schulen schon im September in unserer Stadt. Wir mussten wegen der Pandemie den Termin verschieben und hatten auch jetzt kein Glück, weil alle Schulaktivitäten bis Februar gestrichen wurden. Auch in unseren Partnerschulen befinden sich alle Schüler im Lockdown und machen Online-Unterricht. Nur im polnischen Sosnowiecz darf in kleinen Gruppen unterrichtet werden. Deswegen haben wir uns letztlich für eine Onlinevariante entschieden“, erzählte Wolle.

Anzeige

Videokonferenzen

Seit einer Woche läuft das Projekt. Jeden Tag von 10 bis 13.30 Uhr schalten sich alle Schulen per Internet zusammen, lösen gemeinsam Aufgaben und diskutieren, schreiben über das Projekt, was sich thematisch mit Recycling, Umweltschutz und Nachhaltigkeit beschäftigt. „Da alle technisch gut ausgestattet sind, klappt das wunderbar. So können wir jeden Tag Liveunterricht mit im Klassenraum installierten Webcams und digitalen Tafeln machen“, sagte Caprice Boost, die Petra Wolle unterstützt.

Verschiedene Themen in Arbeit

An dem von der Europäischen Union geförderten Projekt nehmen vorrangig Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klasse teil. Sie beschäftigen sich mit dem Thema „Regionale Brotbüchse“, „Strom und Wasser sparen“ oder einer Altpapiersammlung deren Erlös in ein Baum gesteckt und an der Schule gepflanzt werden soll. „Über all das machen die Schulen eine Präsentation und stellen sie an einem Tag vor. Dazu kommen noch gestaltete Plakate und ein Umweltspiel“, erklärte Boost weiter.

Projekt soll verlängert werden

Auch das nächste Treffen im Februar in Italien ist bereits wegen Corona abgesagt. Derzeit tüfteln die Organisatoren an einer weiteren Onlinevariante. „Das Projekt soll um ein halbes Jahr verlängert werden. Entsprechend der Entwicklung soll es später noch ein gemeinsames Treffen geben“, blickt Wolle hoffnungsvoll ins Schuljahr.

Seit einigen Jahren darf sich die Bad Dübener Oberschule auch als Europaschule nennen. Das ist ein Ergebnis der erfolgreichen Comenius- und Erasmus-Projekte sowie zahlreicher internationaler Austauschmaßnahmen. Bereits seit 18 Jahren engagiert sich die Oberschule für dieses von der Europäischen Union eingerichtete Programm.

Von Steffen Brost