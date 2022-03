Öko-Bauern fachsimpeln in Bad Düben

Bad Düben

Zum 63. Mal fand am Donnerstag im Heide Spa der Fortbildungskurs der Sächsischen Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau (Sigöl) unter der Leitung seines Vorsitzenden Roland Einsiedel statt. Über 80 Interessierte aus dem Bereich-Öko-Landwirtschaft nahmen teilweise weite Anreisen in Kauf, um die neuesten Erkenntnisse zum Thema zu erfahren und sich mit anderen auszutauschen. „Corona hat uns die Arbeit ganz schön schwer gemacht. Auch diesmal mussten wieder einige Teilnehmer wegen der geltenden 2-G-Regel absagen. Trotzdem freue ich mich über jeden, der zu meinem Öko-Kurs kommt. Fakt ist, die Landwirtschaft muss sich verändern, aber nicht zu Lasten der Landwirte. Wir versuchen, mit unseren Themen dazu beizutragen“, so Einsiedel. Diese reichten diesmal von der Zukunft des Ökolandbaus über Naturschutz im Produktionsbiotop bis hin zu Agroforstwirtschaft und Mikroplastik im Boden.

Roland Einsiedel, Vorsitzender der Sächsischen Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau begrüßte zum 63. Mal zahlreiche Interessierte bei seinem Öko-Kurs im Bad Dübener Heide Spa. Quelle: Steffen Brost

Teilnehmer des Öko-Kurses kommen aus ganz Deutschland

Extra aus Malchow in Mecklenburg-Vorpommern kam Jürgen Schubel. Auch im Rentenalter ist der ehemalige Fachschullehrer im Bereich Ackerbau noch viel unterwegs und versucht, das Thema Bio-Landwirtschaft voranzubringen und zu verbreiten. „Die Öko-Kurse sind immer ein spannendes Thema. Er versucht, mit aktuellen Themen immer wieder neuen Input weiterzugeben. Ich gehöre zu seinen Stammgästen und nehme immer viel Wissenswertes mit in den Norden“, so Schubel.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Gast war auch Regina Beege von der Firma Rösl GmbH aus Jesewitz dabei. Die Leiterin des dortigen Kompostwerkes stellte den Teilnehmern ihre Produkte näher vor. „Wir betreiben in Jesewitz ein Kompostwerk. Unsere Abnehmer sind vor allem Garten- und Landschaftsbaubetriebe aber auch Privatleute und Öko-Bauern. Unser Ziel ist es, ein störstofffreies Kompostwerk zu werden, das bedeutet, das wir von der Annahme bis zur Abgabe alle Störstoffe wie Plastik und Müll entfernen und ein reines Endprodukt bereitstellen. Pro Jahr verarbeiten wir rund 20 000 Tonnen Kompost“, so Beege.

Fast 8000 Teilnehmer in 63 Öko-Kursen

Von Anfang an drehen sich die Öko-Kurse von Roland Einsiedel um das große Thema des Kreislaufs Boden-Pflanze-Tier-Mensch-Boden. „Der Ökologische Landbau hat seit 1990 mittlerweile viele Formen angenommen. Er ist gewachsen, viele Betriebe haben auf Öko umgestellt und es werden immer mehr. Bis 2030 sollen 20 Prozent erreicht sein“, hofft Einsiedel. Der Kossaer ist in Nordsachsen Vorreiter des ökologischen Landbaus. Denn schon kurz nach der Wende begann die Erfolgsgeschichte der Fortbildungsveranstaltung. Bis heute gab es 63 Fortbildungskurse mit über 7900 Teilnehmern und hochkarätigen Referenten.

Von Steffen Brost