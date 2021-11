Ökokurs unter Corona-Bedingungen: Bio-Bauern treffen sich in Bad Düben

Nordsachsen/Bad Düben

Viele Menschen schalten mit 81 Jahren einen Gang runter. Nicht so Roland Einsiedel. Am Donnerstag moderierte der Chef der Sächsischen Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau (Sigöl) seinen 62. Ökokurs. Als Themen standen „Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft“, „Möglichkeiten der Agroforstwirtschaft – wohin geht die Reise?“ und „Ökologischer Landbau in Europa und weltweit in Zahlen“ auf der Tagesordnung.

Letzte zwei Termine mussten abgesagt werden

Doch in Coronazeiten ist auch bei den Öko-Bauern einiges anders. Nur halb soviel wie sonst hatten die Reise in die Kurstadt angetreten. „Corona erschwert die Situation. Die letzten zwei Termine mussten abgesagt werden. Auch heute findet alles nur unter erschwerten Bedingungen statt. Nichtsdestotrotz sind wir froh, wieder eine Veranstaltung zu haben“, freute sich Einsiedel über seine Gäste. Darunter auch Wolfram Günther, Sachsens Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. „Roland Einsiedel ist ein Pionier in der Bio-Landschaft. Er hat es bisher 30 Jahre geschafft, immer wieder hochinteressante Themen bei seinem Kurs anzubieten. Die Veranstaltung hat ein hohes Niveau, weil sich jedes Mal hochkarätige Referenten dafür gewinnen lassen. Ich ziehe den Hut vor Roland Einsiedel, der das hoffentlich noch lange organisiert“, so Günther.

Zu den Gästen des 62.Öko-Fortbildungskurs im Heide Spa gehörte auch Sachsens Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Wolfram Günther. Quelle: Steffen Brost

Seit Anfang an dreht sich das Thema um den Kreislauf Boden-Pflanze-Tier-Mensch-Boden. Der Ökologische Landbau hat seit der Wende viele Formen angenommen. Er ist gewachsen, es haben viele Betriebe auf Öko umgestellt und es werden Jahr für Jahr mehr. „Öko ist in aller Munde. Nach wie vor. Mittlerweile gibt es in Deutschland zehn Prozent Ökolandbau. Bis 2030 sollen 20 Prozent erreicht sein. Ich hoffe, dass die neue Bundesregierung sich auch dafür einsetzt. In Nordsachsen sind es mittlerweile 96 Betriebe, die ökologisch anbauen“, freut sich Einsiedel.

Viele Stammgäste im Heide Spa

Viele Stammgäste begrüßten sich auch dieses Mal. Darunter Ulf Jäckel vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Der Referent für Ökologischen Landbau hat in den vergangenen Jahren kaum einen Kurs ausgelassen. „Ökologischer Landbau ist im Kommen. Schon allein deswegen, weil die Preise für Dünger und Pflanzenschutzmittel steigen und weiter steigen werden“, erklärte Jäckel.

Regina Sonntag kommt ebenfalls seit Jahren. Die Bad Dübenerin eröffnete 1990 das Reformhaus in der Altstadt. Seit vergangenem Jahr ist das Geschäft, das jetzt von ihrer Tochter geführt wird, ein Bioladen. „Bio ist mein Lebenselixier. Das brauchen wir für die Erde. Die Menschen kaufen immer mehr Bio-Lebensmittel ein. Was ich aus all den Themen hier mitnehme, gebe ich gerne an meine Kunden weiter, die das dann auch weitertragen“, erzählte Sonntag. Auch Christian Melzer, ehemaliger Chefarzt des Mediclin-Waldkrankenhauses, sitzt stets als interessierter Zuhörer im Saal. „Seit meinem Ruhestand vor sechs Jahren ist das ein spannendes Feld. Ich finde es großartig, dass es Roland Einsiedel immer wieder gelingt, hier so viel Input mit seinem Team zu vermitteln“, ist Melzer begeistert.

Vorreiter des ökologischen Landbaus

Einsiedel ist in Nordsachsen Vorreiter des ökologischen Landbaus. Denn schon kurz nach der Wende begann die Erfolgsgeschichte der Fortbildungsveranstaltung. Bis heute gab es 62 Kurse mit rund 7800 Teilnehmern und hochkarätigen Referenten aus der Branche des ökologischen Landbaus.

Von Steffen Brost