Laußig

Offenbar auf frischer Tat bei einem Einbruch ertappt haben Polizeibeamte einen jungen Mann in der Gemeinde Laußig. Während ihrer Streifenfahrt entdeckten sie in der Nacht zum Mittwoch, kurz nach 3 Uhr, zunächst eine offene Garagentür. Als sie etwas genauer nachschauten, stellten sie in der Garage einen 25-Jährigen fest, der dort eigentlich nichts zu suchen hatte.

Mobiltelefon war gestohlen

Wie die Polizei berichtete, entdeckten die Beamten bei einer Durchsuchung des Mannes zudem Betäubungsmittel, Einbruchswerkzeug und ein Mobiltelefon, das wiederum einem vorangegangenen Diebstahl zugeordnet werden konnte. Am Garagentor waren zudem deutliche Einbruchsspuren erkennbar. Auch wenn der 25-Jährige es bestritt – so hatten ihn die Polizisten offenbar beim Einbruch erwischt. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Diebstahls- und Betäubungsmitteldelikte verantworten.

Von lvz