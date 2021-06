Open-Air-Erlebnis vor Bad Dübener Pflegeheimen

Bad Düben

Als die Corona-Pandemie im vergangenen Jahre jegliches Konzert(er)leben jäh stoppte, waren auch die 35 Musiker der Sächsischen Bläserphilharmonie von jetzt auf gleich ohne jede Chance, ihr künstlerisches Schaffen öffentlich zu präsentieren. Sie machten aus der Not eine Tugend, zogen in acht kammermusikalischen Formationen los, erfreuten mit 115 Konzerten in 22 Städten in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen Menschen vor Altersheimen. Die solidarische Aktion kam gut an – und sie geht 2021 weiter. wenn auch etwas reduzierter. 32 Auftritte sind geplant. Am Donnerstagvormittag gab es mit zwei schwungvollen Auftritten vor zwei Pflegeeinrichtungen in Bad Düben den Auftakt. Für die Musiker aber kommt es noch besser. Denn an diesem Wochenende starten sie in den Regelbetrieb, werden erstmals wieder seit Langem als großes Orchester spielen. Die beiden Konzerte in Trebsen und Bad Lausick sind ausverkauft.

Große Freude bei Musikern und Gästen

Diesmal brauchten die Zuhörer keine Tickets. Zunächst gastierte das Bläserquintett vor dem Awo-Pflegeheim in der Lutherstraße, dann durften die Bewohner im Diakonischen Pflegeheim in der Gustav-Adolf-Straße den musikalischen Besuch genießen. Thomas Scheibe, Flügel-Hornist und Orchestervorstand, und seinen Musikern war die Freude über das Open-Air-Vergnügen bei sommerlichem Wetter anzumerken: „Für uns Musiker war diese Zeit nicht einfach, für Sie aber auch nicht. Vergessen Sie, was nicht so gut war. Wir haben Ihnen heute etwas Musik mitgebracht.“ Mit dem Festmarsch von Händel ging es los, Volksweisen folgten, ebenso bekannte Melodien wie „Pippi Langstrumpf“, der Titel-Hit aus der „Sendung mit der Maus“ oder der Udo-Jürgens-Klassiker „Vielen Dank für die Blumen“, bevor die Musiker das Konzert mit ihren Lieblingsstücken aus dem George-Gershwin-Repertoire, Dixiland-Klängen und einer Zugabe nach reichlich 20 Minuten beendeten. Die Bewohnerinnen und Bewohner saßen gut gelaunt auf der schattigen Terrasse, klatschten und summten mit.

Musik ist Medizin für die Seele

Orchester-Managerin Barbara Venetikidou freute sich, dass die Herren so viel gute Stimmung verbreiten konnten: „Wir sehen diese Konzerte auch als unsere Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber. Wir wollen weiter Musik machen, um Mut und Hoffnung und Zuversicht zu geben.“ Und letztlich sei die Musik ja vor allem eins: Medizin für die Seele. Und weil es allen gut tut und bestens ankommt, wollen die Bläser diese Form der Konzerte künftig weiterführen, auch abseits aller Pandemie-Regelungen. Am 14. und 15. Juni sind Auftritte in Schkeuditz und Delitzsch geplant.

Classic meets Bad Düben ab Ende August

Die Musiker wollen bald in ihre Anrechts-Stadt zurückkommen. Im August soll das erste von fünf neuen Konzerten der Classic-meets-Bad-Düben-Reihe im Kursaal des Heide Spa starten. Am 28. August heißt es „Our Sound of Hollywood.“ Eine Besonderheit dieses Konzert-Erlebnisses ist der Freifahrt-Service. An den Veranstaltungstagen chauffieren Busse die Gäste von Delitzsch, Eilenburg, Bitterfeld-Wolfen, Dommitzsch und Bad Schmiedeberg hin und zurück.

Von Kathrin Kabelitz