Optiker Raddatz ist seit 25 in Bad Düben

Bad Düben

Eyes-ige Zeiten herrschen derzeit beim Bad Dübener Optiker Raddatz. Mit diesem Wortspiel wirbt das Kurstädter Unternehmen für sein 25-jähriges Bestehen am Standort, das am Freitag mit Stammkunden und Gästen im eisig geschmückten Laden in der Gartenstraße mit einer Eiskönigin auf Stelzen, Eislounge, Eisbar und Feuershow zünftig begangen wurde und jetzt mit einer Aktionswoche fortgesetzt wird.

Im November 1994 wurde das Geschäft in der Bad Dübener Gartenstraße eröffnet

Jörg Raddatz ist eigentlich Automobilentwickler und lebte lange im Ruhrgebiet. Seine Mutter aber hat in Bad Düben ihre Heimat. Nach der Wende nutzte er die Chance, sich eine neue Existenz aufzubauen. Im November 1994 eröffnete Raddatz in der Gartenstraße sein Optiker-Fachgeschäft. Mit vier, fünf Mitarbeitern ging es los, mittlerweile sind es mit dem Chef zehn. 1997 fing die heutige Betriebsleiterin Doreen Klepatz (41) ihre Lehre an. Später machte sie ihren Meister, absolvierte die Ausbildung zur Optometristin, die Sehfunktionen messen und bewerten und mit entsprechenden Sehhilfen reagieren kann.

Bad Dübener Geschäft war das erste in Sachsen mit dem Gütesiegel „Sehzentrum“

Als erster Augenoptikbetrieb in Sachsen und den neuen Bundesländern erhielt das Unternehmen im Januar 2017 das Gütesiegel „Sehzentrum“ , eine fachwissenschaftliche Ehrung, die Verbrauchern eine Orientierungshilfe bei der Suche nach einem kompetenten, der Sehqualität verpflichteten Augenoptiker gibt. Jörg Raddatz und sein Team haben weitere Meilensteine gesetzt, so ein eigenes System zur Auftragsbearbeitung, die Einführung einer der ersten Brillen-Datenbanken in Deutschland, ein Aufgaben-Management, das den Mitarbeitern mehr Zeit für Kundengespräche sichert. Oder das Gesundheitsportal Qimeda, das Raddatz 2011 gründete und das weit über 1,5 Millionen Kunden hat. Verpflichtet fühlen sich die Dübener zudem ihrem Grundsatz: Wir bilden gern aus und übernehmen die Mitarbeiter auch gern. Im nächsten Jahr werden voraussichtlich erstmals drei Lehrlinge ihre Ausbildung beginnen.

Von Kathrin Kabelitz