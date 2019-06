Bad Düben

Was das Ortseingangsschild von Bad Düben so begehrt macht, ist nicht bekannt. Fakt ist aber: Die Tafel an der Eilenburger Straße fehlt schon wieder. Unbekannte haben das gelbe Schild vor einiger Zeit abmontiert. Die Straßenmeisterei Eilenburg sei informiert und habe ein neues bestellt. Dieses soll in den nächsten Tagen angebracht werden, so Sprecher Peter Stracke.

Das jetzt geklaute Schild hing erst seit November

Das jetzt geklaute hing erst seit November. Die Kosten für die Neuanschaffung belaufen sich auf rund 50 Euro. Bis das neue Schild angebracht ist, braucht es einen Hinweis, dass Autofahrer eine Ortschaft erreichen. Deshalb ist unterhalb des leeren Rahmens eine 50 angebracht.

