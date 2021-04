Feuerwehrautos aus ganz Sachsen steuern immer wieder den Oschatzer Ortsteil Lonnewitz an. Die Schober GmbH repariert und wartet dort Fahrzeuge der Brandschützer. Da gibt es spannende Geschichten. Nur wenige Werkstätten trauen sich an diese Technik heran.

Alltag in der Werkstatt der Schober GmbH in Lonnewitz: Geschäftsführerin Claudia Schober-Hermann und Experte Sebastian Dittert an einem Feuerwehrfahrzeug. Quelle: Kristin Engel