Ostrock im Bad Dübener Kulturbahnhof begeistert

Bad Düben

Einen musikalischen Leckerbissen für alle Freunde des Ostrocks gab es jetzt im Kulturbahnhof Bad Düben zu erleben. Die Bahnhofsgenossenschaft Dübener Heide hatte in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Delitzsch-Eilenburg und dem Verein Dübener Heide zur musikalischen Unterhaltung „Am Abend mancher Tage“ eingeladen – mit Manuel Schmid & Band sowie Joachim Krause, der in den 1970er-Jahren Texte für DDR-Rockgruppen wie Líft, Karat und andere schrieb.

Konzert ein zweites Mal durchgezogen

Doch eigentlich hatte es sich Organisator Torsten Reinsch vom Kulturbahnhof ganz anders vorgestellt. „Die Coronabestimmungen lassen einem manchmal graue Haare wachsen. Viel mehr Besucher wollten das Konzert hören und sehen, als wir Plätze hatten. Deswegen haben wir binnen weniger Stunden das Konzert ein zweites Mal durchgezogen. Und eigentlich hatten wir am nächsten Tag noch ein kleines Erntedankfest im benachbarten Gemeinschaftsgarten geplant. Das mussten wir leider wegen die Bestimmungen absagen“, erklärte ein sichtlich gestresster Torsten Reinsch.

Unvergessliche Titel erklingen

Um so gemütlicher wurde es in der ehemaligen Bahnhofsmitropa, wo Manuel Schmid und Joachim Krause zu Höchstform aufliefen. Es erklangen unvergessliche Titel wie „Worte sind wie Bilder“, „Komm heraus“ oder „Auf der Wiese“ von Lift, Karat, Veronika Fischer, Karussell und anderen Ostrocklegenden. Neben viel Musik erlebten die Besucher eine spannende Unterhaltung zwischen den Vertretern zweier Generationen – Musiker Manuel Schmid und Texteschreiber Joachim Krause, die das Lebensgefühl von damals bis heute verbindet und inspiriert.

Zensur und Widerstand

Krause ist inzwischen 72 Jahre alt, erzählte davon, wie er dazu kam, in den 1970er-Jahren Texte für Rockgruppen zu schreiben und in welcher Situation seine Texte entstanden. Er berichtete von Zensur und Widerstand in der DDR-Kulturpolitik und über seine Begegnung mit wichtigen Vertretern der damaligen Rockmusik-Szene. Sein Buch „Am Abend mancher Tage“ ist ein Fundgrube an Episoden.

Joachim Krause schrieb zu DDR-Zeiten Texte für Rockgruppen wie die Gruppe Lift. Quelle: Steffen Brost

Erinnerung an die Anfänge

Joachim Krause erzählte in locker aufgereihten Erinnerungen an seine Anfänge als Texteschreiberling. „ Die Musik, die uns vom Hocker riss, konnten wir viel zu selten hören. Tonbandgeräte waren unerreichbar teuer, Platten gab es nur im Westen. Da blieb nur die Möglichkeit, stundenlang am Radio zu sitzen und zu kurbeln und zu warten, ob im Knarren der Mittelwelle irgendwann drei Minuten Glück aus dem Westen zu erhaschen waren.“ Ein älterer Mitschüler konnte Gitarre spielen, und das hatte ihn sehr beeindruckt. Also kaufte er sich für 70 Mark Ost eine einfache Holzgitarre. „Damit es mehr schepperte, zog ich Stahlsaiten auf, und weil ich gesehen hatte, dass Gitarristen etwas in der Hand hatten beim Anschlagen, malträtierte ich die Gitarre mit einem Fünf-Pfennig-Stück zwischen Daumen und Zeigefinger“, erzählte Krause über die Anfänge seines musikalischen Lebens.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er berichtete vom Abhören und Übersetzen der englischen Liedtexte im Radio, ersten Auftritten mit durchgebranntem Verstärker und der Begegnung mit dem legendären DDR-Radiomoderator Heinz Quermann. Garniert wurden die Episoden aus vergangenen Tagen immer wieder von seinen bekannten Liedern, die Manuel Schmid (Jahrgang 1984) und seine Kollegen Marek Arnold und Ekkehard Dreßler spielten. Die Zuschauer waren begeistert und dankten mit viel Applaus.

Von Steffen Brost